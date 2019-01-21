Eurosport
Яника Спрунгер –победительница на Гран-при в Дубае
Швейцарская всадница праздновала в эти выходные свой триумф на Ближнем Востоке. Победу Яника Спрунгер одержала в седле 13-летнего жеребца Бакарди VDL.
Европейцы правили бал на этапе Кубка мира для Лиги Арабских Государств, который провел Дубай. Главной героиней стала швейцарка Яника Спрунгер, не претендовавшая на квалификационные баллы. Свою игру всадница строит в Западноевропейской лиге, но всем на удивление, участию на родном этапе в Базеле, швейцарская всадница предпочла четырех недельное прибывание на Ближнем Востоке.
В соревнованиях различной сложности Яника Спрунгер приняла участие с двумя лошадьми: Бакарди VDL и Фэнси Ми. Но главным турниром стал Гран-при Дубая. Трасса финального испытания CSI 5* была выстроена на травяном покрытии и включала широкие повороты. Автором проекта стал португальский курс-дизайнер Бернардо Коста Кабрал. Гран-при проходил в два гита без перепрыжки на маршруте с высотой препятствий до 160 см. Подавляющее большинство из пробившихся во второй гит – европейские спортивные пары. Только двое всадников, из 12-ти лучших, смогли сохранить нули на табло штрафных и в первом, и во втором гите.
Первый гит без ошибок прошли четверо. Несмотря на отсутствие сбитых перекладин по одному штрафному получили ирландец Марк Маклей на Вивальлди дю Тейл, швед Хенрик фон Эккерманн в седле Питер Пена, египтянин Абдель Саид верхом на Джампи ван де Эрмитаж, лидер лиги Рамзи Аль Духами (Саудовская Аравия) в седле Теда, чешская всадница Анна Келнерова на Сильверстоун Джи.
Самый скоростной результат второго гита показал Марк Маклей. В паре с Вивальлди дю Тейл ирландец остановил стрелку секундомера на отметке в 47,75 секунды. Но было одно «но» – сбитая перекладина. Таким образом, ирландский всадник стал пятым на соревнованиях. Окончившая первый гит чисто, шведская всадница Линда Хиид на Жарвисе ван Д Абелендреф, ошиблась во втором гите и остановилась в шаге от пьедестала.
Немец Филипп Вейшаупт на Че Фантастика сделал ставку на скорость. Безошибочное выступление в первом гите и скоростной проход (за 47,85 секунды) с одной ошибкой во втором гите приносят немцу третий результат. Безупречно провел турнир итальянец Паоло Паини верхом на Оттава Меравилья ди Ка Сан Джи: у пары два чистых выступления. Время во втором гите составило 51,29 секунды. Более чем на полторы секунды быстрее прошла финальное испытание пара победителей: Яника Спрунгер и Бакарди VDL. Их результат – 49,96 секунды.
Российский конкурист Владимир Туганов принял участие в турнирах. Наш всадник дважды занимал призовые места в Дубае. В испытании на скорость Владимир Туганов в седле Квалидама занял восьмое место. Наша пара прошла маршрут без ошибок за 62,62 секунды. В турнире с высотой препятствий до 155 см, проходившего в один гит с последующей перепрыжкой, российнин занял одиннадцатое место. Основную часть испытания Владимир Туганов и Квалидам прошли без ошибок. В перепрыжке российский всадник сбил две перекладины и получил восемь штрафных очков, время прохождения маршрута составило 46,94 секунды.