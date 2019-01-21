Яника Спрунгер –победительница на Гран-при в Дубае

Европейцы правили бал на этапе Кубка мира для Лиги Арабских Государств, который провел Дубай. Главной героиней стала швейцарка Яника Спрунгер, не претендовавшая на квалификационные баллы. Свою игру всадница строит в Западноевропейской лиге, но всем на удивление, участию на родном этапе в Базеле, швейцарская всадница предпочла четырех недельное прибывание на Ближнем Востоке.

В соревнованиях различной сложности Яника Спрунгер приняла участие с двумя лошадьми: Бакарди VDL и Фэнси Ми. Но главным турниром стал Гран-при Дубая. Трасса финального испытания CSI 5* была выстроена на травяном покрытии и включала широкие повороты. Автором проекта стал португальский курс-дизайнер Бернардо Коста Кабрал. Гран-при проходил в два гита без перепрыжки на маршруте с высотой препятствий до 160 см. Подавляющее большинство из пробившихся во второй гит – европейские спортивные пары. Только двое всадников, из 12-ти лучших, смогли сохранить нули на табло штрафных и в первом, и во втором гите.

Первый гит без ошибок прошли четверо. Несмотря на отсутствие сбитых перекладин по одному штрафному получили ирландец Марк Маклей на Вивальлди дю Тейл, швед Хенрик фон Эккерманн в седле Питер Пена, египтянин Абдель Саид верхом на Джампи ван де Эрмитаж, лидер лиги Рамзи Аль Духами (Саудовская Аравия) в седле Теда, чешская всадница Анна Келнерова на Сильверстоун Джи.

Самый скоростной результат второго гита показал Марк Маклей. В паре с Вивальлди дю Тейл ирландец остановил стрелку секундомера на отметке в 47,75 секунды. Но было одно «но» – сбитая перекладина. Таким образом, ирландский всадник стал пятым на соревнованиях. Окончившая первый гит чисто, шведская всадница Линда Хиид на Жарвисе ван Д Абелендреф, ошиблась во втором гите и остановилась в шаге от пьедестала.

Немец Филипп Вейшаупт на Че Фантастика сделал ставку на скорость. Безошибочное выступление в первом гите и скоростной проход (за 47,85 секунды) с одной ошибкой во втором гите приносят немцу третий результат. Безупречно провел турнир итальянец Паоло Паини верхом на Оттава Меравилья ди Ка Сан Джи: у пары два чистых выступления. Время во втором гите составило 51,29 секунды. Более чем на полторы секунды быстрее прошла финальное испытание пара победителей: Яника Спрунгер и Бакарди VDL. Их результат – 49,96 секунды.

Российский конкурист Владимир Туганов принял участие в турнирах. Наш всадник дважды занимал призовые места в Дубае. В испытании на скорость Владимир Туганов в седле Квалидама занял восьмое место. Наша пара прошла маршрут без ошибок за 62,62 секунды. В турнире с высотой препятствий до 155 см, проходившего в один гит с последующей перепрыжкой, российнин занял одиннадцатое место. Основную часть испытания Владимир Туганов и Квалидам прошли без ошибок. В перепрыжке российский всадник сбил две перекладины и получил восемь штрафных очков, время прохождения маршрута составило 46,94 секунды.

Результаты Гран-при Дубая

Результаты всех турниров в Дубае