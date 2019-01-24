Амстердам принимает этапы Кубка мира по конкуру и выездке

Для столицы Голландии предстоящие турниры – знаменательное событие. Выставочный комплекс RAI Амстердам, который в этом году отмечает свой 60-летний юбилей, удостоен FEI провести сразу два этапа Кубка мира.

Лидеры лиги уже сделали свою игру и получили места в финале. Другим претендентам на путевки в Гётеборг необходимо поднапрячься, чтобы добыть недостающие баллы в рейтинговую копилку и приблизиться к большому финалу. Цена каждого призового места чрезвычайно высока!

После эффектной победы в Лейпциге немец Кристиан Альманн (72 балла) возглавил Западноевропейскую лигу. На вторую позицию переместился швейцарец Стив Герда (65 баллов). Место в финале Кубка швейцарский конкурист обеспечил себе давно, но несмотря на это, он не собирается пропускать этап в Амстердаме. Стив Герда приедет на соревнования с тремя лошадьми: Аламо, Албфухерен’с Бьянка и Вернар де Серизи.

Уступающий швейцарскому всаднику всего один балл, Даниэль Дойсер (64 балла), занимает третье место. Немец тоже уже в финале. На предстоящем этапе Дойсер выступит с Калисто Блю, Корнетом 39 и Киллером Кин VDM. Французский финалист Кевин Стаут (51 балл) проведет соревнования на Айяде де Септьон э HDC и Викинге д ла Руссери.

В соревнованиях также участвуют шведы Хенрик фон Эккерман, Стефани Холмен, Рольф-Горан Бенгтссон, ирландцы Бертрам Аллен, Майкл Даффи, британцы Джон и Роберт Уитакеры, итальянцы Альберто Зорзи, Эмануэле Гаудиано, француз Симон Делестр, бельгиец Нильс Бруенсилс, бразилец Юрий Мансур, испанец Эдуардо Альварес Азнар. И конечно, огромная голланская команда, лучшие всадники страны выйдут на домашний манеж: Майкл ван дер Влойтен, Юр Вриелинг, Марк Хутзагер, Герко Шродер.

Этап Кубка мира по выездке обещает быть зрелищным, на старте только звезды. Голландию представят Эдвард Гал, Ханс Питер Миндерхуд, Мадлен Витте-Врис, Эммели Шолтенс, Аделинд Корнелиссен. За Швецию выступят Патрик Киттель, Антонина Рамель. От Германии: Хелен Лангеханенберг, Дороти Шнейдер, Фредерик Вандрес и, конечно, несравненная Изабель Верт на Вайенгольде. В турнирах также участвуют датчанин Даниэль Башманн Андерсон, ирландка Джуди Рейнольдс, француженка Морган Барбансон, бельгийка Изабель Кул, британцы Ричард Девидсон, Эмма Хиндл.

После семи этапов Кубка мира по выездке на верхних строчках турнирной таблицы по-прежнему остались немецкие всадники: Бенджамин Вердель и Дороти Шнейдер, набравшие по 65 баллов. Удачные выступления голландца Ханса Питера Миндерхуда и португалки Марии Коетано на турнире в Мехелене позволили этим всадникам приблизиться к лидерам, у обоих по 59 баллов. Улучшила позицию и немка Хелен Лангеханенберг, теперь она набирает 51 балл.

Всадники и лошади