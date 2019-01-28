Хенрик фон Эккерман выиграл этап в Амстердаме и прошёл в финал Кубка мира

Предпоследний этап Кубка мира для Западноевропейской лиги внес некоторые коррективы для претендентов на финал: для одних надежда на участие еще остается, другие – должны распрощаться с этой мыслью.

На Гран-при Амстердама борьба была жаркой и красивой. Двенадцать чистых выступлений в основной части испытания! Увы, четыре спортивные пары «пострадали» за превышение нормы времени и получили по одному штрафу, что не позволило им участвовать в перепрыжке. В ловушку времени попал британец Роберт Уитакер на Кэтуолк IV, швейцарка Надя Питер Штейнер в седле Сауры де Фонкомб, итальянец Пьерджорджио Буччи на Дриандрии и представитель принимающей стороны – голландец Вилем Грев на Зиприи Эс.

Восемь участников перепрыжки были собраны, уверены в своих силах и показали прекрасные выступления. Первым на манеж финального испытания вышел португальский всадник Родриго Жеистериа Алмейда в седле ДжиСи Шопин’с Буши. Португалец сделал ставку на точность, а не на скорость, пара пришла к финишу без штрафных за 35,31 секунды. Единственный голландский участник Эрик ван дер Влойтен в седле Уинсшкинд порадовал родную публику чистым выступлением. Однако, проиграл португальцу почти секунду.

Бельгиец Нильс Бруенсилс поднял планку скорости. Свое безошибочное выступление в седле Гансия де Мюз, всадник завершил за 35,09 секунды. Француз Кевин Стаут на Фор Джой ван’т Зоргвлиет HDC был еще быстрее и остановил стрелку секундомера на отметке в 34,67 секунды. Единственной, кому не удалось избежать ошибки в перепрыжке, стала шведская всадница Малин Барьярд-Йонссон верхом на Эйч энд Эмс Индиана (4 ш.о/38,81 с.).

Немец Даниэль Дойсер в паре с Тобаго Зед прошел трассу за 33,54 секунды и занял третье место на Гран-при Амстердама. После этого этапа, немецкий всадник перехватил пальму лидерства в Западноевропейской лиге (Дойсер набрал 79 баллов).

Второй результат показал швейцарец Пиус Швицер на Кортней Кокс. Пара закончила перепрыжку за 33,34 секунды. Швед Хенрик фон Эккерман и Товек Мэри Лу выступили последними. Шведский всадник мысленно прошел в этот завершающий маршрут многократно, следя за выступлениями соперников. Свое реальное выступление Эккерман построил идеально. Пара победителей окончила испытание за 33,01 секунды.

Амстердам провел также восьмой этап Кубка мира по выездке. В КЮРе Большого приза весь пьедестал оккупировали немецкие всадницы! Победу одержали Изабель Верт и Вайенгольд ОЛД (86.810%). Второе место заняла Дороти Шнейдер на Семми Дэвисе младшем (82.675%). Третий результат показала Хелен Лангеханенберг в паре с Дамси FRH(82.440%).

Результаты Гран-при Амстердама

Результаты КЮРа Большого приза