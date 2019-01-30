Мексиканец Сальвадор Онат победил на родном этапе Кубка мира

Мировые лиги на пороге завершающего отбора на финал Кубка мира, заокеанские претенденты – не исключение. На данный момент верхние строчки турнирной таблицы Североамериканской западной подлиги занимают американцы: Ричард Спунер (49 баллов) и Ева Джобс (48 баллов). Их участие в финале уже гарантировано. Своей первой и единственной победой в этом сезоне мексиканец Сальвадор Онат доказал, что его битва за место в финале еще не завершена. Нужна еще одна победа на заключительном этапе в родной Мексике на следующей неделе в Леоне. Только при таком раскладе, дверь на финальный турнир будет распахнута перед Сальвадором Онатом.

Подавляющим составом всех турниров в Гуанохуато, естественно, были представлены жаркие мексиканские всадники. Штурмовать трассу финального испытания Гран-при CSI4*, построенную по проекту местного курс-дизайнера Бенджамина Фернандеса, вышли двадцать четыре спортивные пары (восемнадцать их них – мексиканцы!).

Пятерым всадникам удалось пройти основную часть турнира без сбитых перекладин. Однако, в перепрыжку попали только четверо. Занявшая пятое место перуанская всадница Дженнифер Тиг верхом на Мотиво ЭлЭс ла Сильва, не сумела уложиться в отведенное на прохождение маршрута время, и получила одно штрафное очко.

Две мексиканские пары претендовали на главный трофей. Допустивший два провала мексиканец Андрес Эрнандес верхом на Чабэкон, мог рассчитывать только на большее количество ошибок со стороны соперников, чтобы подняться на пьедестал. Но никто не собирался уступать свои места на подиуме. Израильтянин Симон Назри в седле Д’Амур Фром Секонд Лайф Зед, ошибся единожды. Пара пришла к финишу за 47,71 секунды и заняла третье место.

Испанка Паола Амилибья на Ви Ай Пи тоже допустила один провал, но была быстрее израильского всадника. Свое выступление испанский дуэт закончил за 46,49 секунды и занял второе место на Гран-при. Победители: Сальвадор Онат и Биг Ред набрали нереальную скорость и остановили стрелку секундомера на отметке в 42,66 секунды. Сбитая перекладина уже не могла стать препятствием, поскольку все выступления перепрыжки были с помарками. Скорость решила все! После этого этапа мексиканец Сальвадор Онат набрал 20 квалификационных баллов и разделил одиннадцатое место турнирной таблицы со своим соотечественником Еухенио Гарса Перес.

Североамериканской западной и Североамериканской восточной подлигам остается по последнему этапу, после которых будут названы финалисты Кубка мира.

Результаты Гран-при Гуанохуато

Турнирная таблица Североамериканской западной подлиги

Турнирная таблица Североамериканской восточной