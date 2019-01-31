Австрия принимает соревнования CSI5* в Глок Центре

Своего рода, главой элитного собрания станет нынешний номер один мирового рейтинга FEI – швейцарец Стив Герда. Недавно в родном Базеле Стив Герда был также коронован лучшим всадником года. Среди других регалии швейцарского всадника титулы высшей пробы: олимпийский чемпион, чемпион Европы, дважды обладатель Кубка мира. В прошлом году швейцарец стал бронзовым призером Всемирных конных игр в Трионе. Почивать на лаврах Герда не привык, в Треффен он приехал за новой победой.

Его соотечественник Пиус Швицер составит Стиву Герде отличную компанию, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы, чемпион Швейцарии, в 2015 году он также выиграл Гран-При 5* Глок. На прошлой неделе Швицер продемонстрировал прекрасную форму, заняв второе место на Гран-при в Амстердаме.

Далеко не новички в Глок Хорс Перфоманс Центре два ведущих всадника Германии и мира: Даниэль Дойсер (номер четыре в рейтинге FEI) и Кристиан Альманн (номер семнадцать). В Австрии оба всадника уже вкусили вкус победы: Даниэль Дойсер брал трофей Гастон Глок 5*, у Кристиана Альманна – Гран-при 5* Глок. Из недавних успехов Альманна можно назвать два Гран-при в Лейпциге и Мехелене, и это только чать его урожая. Нет препятствий для новых подвигов!

Особое внимание к молодым и прытким. В их числе, ирландец Бетрам Аллен, этот 24-летний всадник уже успел собрать солидную коллекцию трофеев, включая командное золото чемпионата Европы в 2017 году. Ирландию представят также Майкл Даффи и Денис Линч. Опыт тоже в почете. Обладателем Гран-при 5* Глок был британец Джон Уитакер, и он снова готов повторить свой успех на знакомой площадке. Великобритания усиливает свой состав, на предстоящие соревнования также приедут Скот Браш, Гай Уильямс, Роберт Уитакер.

В Треффене выступает отличный состав из Бельгии: Питер Девос, Жером Гери, Оливье Филиппаертс, Грегори Вателе. Три мушкетера защищают французский триколор: Кевин Стаут, Жульян Эпайяр, Николя Дезёз. Участниками предстоящих соревнований будут итальянцы Альберто Зорзи, Пьерджорджио Буччи, Лука Мария Монета, Эмануэле Гаудиано, голландцы Юр Вриелинг, Греко Шройдер, Марк Хутзагер, шведы Дуглас Линдерлоу, Ирма Карссон, Малин Бариярд-Йохансен. Представители принимающей стороны: австрийцы Макс Кухнер, Джулия Кайзер, Герфрид Пук.

Маленький австрийский городок Треффен с населением менее пяти тысяч человек еще недавно был известен как перевалочный пункт на пути к горнолыжным альпийским склонам. Сегодня, современный конноспортивный центр, отстроенный промышленником Гастоном Глоком и его супругой Катрин Глок, ежегодно собирает ценителей конного спорта и спортсменов мирового значения.

В рамках обширной программы мероприятий не только спортивные турниры, но и конные спектакли, выставки, гастрономические шоу. Вход на мероприятия бесплатный.

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