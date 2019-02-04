Кристиан Альманн выиграл Гран-при Глок 5* в Треффене

Кристиан Альманн уже вошел в историю соревнований Глок Хорс Перфоманс Центра – в коллекции его наград есть Глок 5*Гран-при. И снова победа! За последние два месяца немецкий всадник демонстрирует отличную форму, он собрал приличный урожай трофеев, в том числе высшей пробы: Гран-при – в Лейпциге и в Мехелене. Не устояла от натиска немца и соседняя Австрия!

Сорок две спортивные пары были заявлены на участие в финальном испытании. Увы, сошли с дистанции пятеро претендентов на главный приз, в том числе номер один мирового рейтинга, Стив Герда. Зато четырнадцать пар сумели разгадать трассу пятизвездочного маршрута Гран-при и прошли в перепрыжку.

Финальное испытание обещало быть трудным – лучшие были на страте! Голландец Герко Шродер верхом на Глок’с Коньяк Шамблансбил сбил две перекладины и выбыл из числа призеров. Также как и бельгиец Кристоф Вандерхасселт на Идентити Витсероел. Другие участники были точнее, но не всем удалось избежать ошибок. Победитель Глок 5*Гран-при в 2015 году швейцарец Пиус Швицер, в этот раз, не дошел до пьедестала. Верхом на PSG Фьюче швейцарский всадник пришел к финишу с четырьмя штрафными очками. По одной сбитой перекладине оставили за земле и британец Скотт Браш на Хелло М’Лорд, бразилец Юрий Мансур верхом на Изабель Аск, бельгиец Карел Кокс на Эверте.

Безупречно прошли маршрут семь пар перепрыжки. Британец Гай Уильямс на Кисеро II был осторожен, не допуская рисков, всадник чисто завершил выступление за 45,85 секунды и занял седьмое место. Итальянец Лука Мария Монета в седле Коннери был немного быстрее (0 ш.о./45,11 с), это шестой результат. Голландец Юр Вриелинг прошел в пятерку лидеров, свое выступление на VDL Глазгоу vd Мэрелснест N.O.P. всадник завершил за 44,04 секунды. В шаге от пьедестала остановилась шведская всадница Малин Бариярд-Йохансен на Эйч энд Эм Индиана, остановившая стрелку секундомера на отметке в 43,42 секунды.

Единственный участник принимающей стороны, которому удалось дойти до финального турнира – Макс Кухнер, набрал отличный темп. Верхом на Корнете Калуя австриец пришел к финишу за 42,42 секунды и занял третье место. Бразильский всадник Марьон Моноло Занотелли в седле Икаруса ускорился и не проиграл! Пара завершила испытание за 42,10 секунды и стала второй на соревновании.

Кристиан Альманн и Клинтрексо Зед, выступающие предпоследними, стали первыми на Гран-при! Пара набрала немыслимую скорость и опередила ближайшего соперника почти на две секунды, завершив выступление за 40,42 секунды.

Результаты Глок 5*Гран-при