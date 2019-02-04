Абдулла Хумэйд Аль Мухайри – победитель этапа Кубка мира в Шардже. Владимир Туганов на призовых

На участие финального Гран-при было заявлено 42 спортивные пары, в их числе российский дуэт: Владимир Туганов и Тулум. Пять всадников сошли с дистанции в первом раунде. Зато двенадцать лучших результатов основной части турнира были показательными по чистоте исполнения. Ни одной сбитой перекладины! Двое участников получили по одному штрафному за превышение нормы времени.

Второй раунд стал настоящим испытанием на точность. Перед участниками стояла задача – сохранить нули на табло штрафных и показать лучшее время. Безошибочными выступлениями всадники снова порадовали местную публику. Девять чистых результатов! Единственный бемоль у британца Уильяма Фаннела верхом на Билли Диамо – одно штрафное за превышенное время. Для других скорость решила всё.

Европейские всадницы блестяще провели турнир. Швейцарка Яника Спрунгер верхом на 13-летнем жеребце Бакарди VDL пришла к финишу за 43,79 секунды и заняла третью ступень пьедестала. К слову сказать, главной героиней турниров на Ближнем Востоке, Яника Спрунгер была лишь пару недель назад. В Дубае швейцарская всадница в седле того же Бакарди VDL выиграла Гран-при.

Всего на одну тысячную секунды обошла Янику Спрунгер шведская всадница Эвелина Товек верхом на 10-летней кобыле Далида де ла Помм. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 43,78 секунды и заняла второе место на Гран-при в Шардже.

Победитель – всадник из Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла Хумэйд Аль Мухайри в седле Ча Ча Ча под овации родной публики поднялся на высшую ступень пьедестала. Время прохождения заключительного испытания составило 43,12 секунды.

Российский конкурист Владимир Туганов верхом на Тулуме на Гран-при не сумел пройти во второй раунд. Пара получила девять штрафных очков. Но в целом, выступления на турнирах в Шардже для россиянина сложились удачно. Три призовых места. В испытании на скорость и выносливость Владимир Туганов в седле Калидама занял девятое место. Наша пара пришла к финишу за 71,02 секунды. В соревновании CSI5*-W с высотой препятствий до 150 см, проходившем в две фазы, Туганов верхом на Тулуме провел чистое выступление за 29,98 секунды, и занял двенадцатое призовое место. Пара Туганов и Калидам в турнире CSI5*-W на скорость с высотой препятствий до 150 см показали тринадцатый результат (0 ш.о/67,26 с.)

Результаты Гран-при Шарджи

Результаты всех соревнований в Шардже

Турнирная таблица Лиги Арабских Государств