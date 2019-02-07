Решающий бой в Бордо за выход в финал Кубка мира

Если для вершины айсберга – лидеров турнирной таблицы, места в финале уже гарантированы, другим придется решительно сразиться за недостающие квалификационные баллы, чтобы стать одним из восемнадцати финалистов Западноевропейской лиги. Бой будет нелегким, в Бордо приехали лучшие всадники Европы и мира, которые уже получили свои путевки в Гётеборг на большой финал.

Среди фаворитов турнира, номер один мирового рейтинга Стив Герда, который отметил, что просто не может пропустить эти соревнования. Возглавивший после двенадцати этапов турнирную таблицу, немец Даниэль Дойсер, тоже участвует, как и будущие финалисты Кубка мира: бельгийцы Питер Девос, Нильс Бруенсилс, швед Хенрик фон Эккерман, представитель принимающей стороны – француз Кевин Стаут.

Разумеется, самым многочисленным составом выступят хозяева соревнований, французские конкуристы: Симон Делестр, Николя Дезёз, Жульян Эпайяр, Пенелопа Лепрево, Оливье Робер, Филипп Розье. Сильнейший состав у немцев: Людгер Бербаум, Маркус Энинг, Кристиан Кукук, Майкл Юнг. Среди участников испанец Эдуардо Алварес Азнар, ирландцы Бертрам Аллен, Денис Линч, Марк Маклей, голландцы Эрик и Майкл ван дер Влойтены, шведки Стефани Холмен, Ирма Карлссон, швейцарцы Пуис Швицер, Надя Питер Штейнер, австриец Макс Кухнер, итальянец Эмануэле Гаудиано, британцы Майкл Уитакер и Скотт Браш.

Бордо проведет также финал Кубка мира по драйвингу. Пять лучших в мире всадников готовы поспорить за чемпионский титул. Номер один мирового рейтинга австралиец Бойд Эксел, голландцы Коос де Ронд, Ижсбранд и Брайм Шардоны, бельгиец Жером Вутаз, бельгиец Глинн Гиртц. Фрнацузский участник Бенджамин Айод не является финалистом, но его участие на родном манеже доставит огромную радость местной публике.

Одним из самых зрелищных турниров будет DevoucouxДерби в закрытом помещении. Олимпийский чемпион, победитель дерби в Бордо в прошлом году, немец Майкл Юнг готов к новым подвигам. Конкуренцию ему составят сильнейшие французские троеборцы: Карим Флорен Лагуаг и Матье Лемони. Взять новые высоты готовы и британец Александр Браг, голландец Тим Липс, бразилец Руй Фонсека, испанец Альберто Эрмозо Феррас.

Всадники и лошади

Турнирная таблица Западноевропейской лиги