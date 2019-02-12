Европа назвала финалистов Кубка мира

Немец Даниэль Дойсер, возглавлявший второй этап подряд Западноевропейскую лигу, никому не уступил и в последнем бою. Всадник завоевал Гран-при Бордо и завершил сезон Кубка мира с колоссальным отрывом от всех преследователей. Даниэль Дойсер после тринадцати этапов набрал 99 баллов, его соотечественник Кристиан Альманн, занимающий вторую строчку, окончил турниры с 72 баллами, швейцарец Стив Герда на третьем месте с 65 баллами.

Собственно, два лидера лиги Даниэль Дойсер и Кристиан Альманн в полном праве расcчитывать на немецкую Федерацию конного спорта, которая должна подтвердить их участие в финале Кубка мира. На международной арене их заслуги не оспариваются, теперь слово за спортивными чиновниками на родине. Напомним, что оба спортсмена после Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, перестали принимать участие в Кубках национальных сборных. Однако обвинить этих легендарных немцев в не патриотичности было бы в высшей степени несправедливо. Суровое отношение к спортсменам проявила Федерация конного спорта Германии. Оба спортсмена отказались подписать с ней соглашение в котором, в частности, предполагается, что немецкие всадники в допинговых спорах не имеют права обращаться в суды общей юрисдикции, но полностью полагаются на спортивное правосудие. Надеемся, что оба спортсмена приедут на финал.

Сорок первый сезон Кубка мира FEI Лонжин для Западноевропейской лиги был запущен в октябре прошлого года в Осло. Дорога к финалу пролегла через всю Европу – вслед за Осло, эстафету приняли Хельсинки, Верона, Лион, Штутгарт, Мадрид, Ла Корунья, Лондон и Мехелен, а в наступившем году турниры прошли в Базеле, Лейпциге, Амстердаме и Бордо.

Еще задолго до заключительного испытания определился круг победителей-финалистов. Даниэль Дойсер выиграл три этапа Кубка мира этого сезона в Вероне, Мадриде и Бордо. Кристиан Альманн победил в Мехелене и Лейпциге. Стив Герда, номер один мирового рейтинга FEI, уже после пятого (!) этапа обеспечил свой выход в финал. Отлично провели сезон бельгиец Питер Девос и француз Кевин Стаут, оба набрали по 64 балла. Швейцарец Мартин Фукс не баловал своих фанатов частым присутствием на этапах (он провел только четыре турнира). Несмотря на это, Фукс завершил сезон на шестой позиции. Победы в двух этапах – в Лионе и Базеле, третье место в Вероне… Его участие можно назвать редким, но метким!

Швед Хенрик фон Эккерман своей победой пару недель назад в предпоследнем этапе, в Амстердаме снял вопросы о своем присутствиии на финале. Буквально, вбежали в последний вагон уходящего поезда бельгиец Франсуа Мати младший и испанец Эдуардо Алварес Азнар. Только после последнего этапа в Бордо все сомнения об участии этих всадников в финале были окончательно устранены.

Отбор в финал прошли также бельгийцы Оливье Филиппаертс, Нильс Бруенсилс и Гудрин Паттеет, итальянец Лоренцо де Лука, шведы Питер Фредриксон, Ирма Карлссон, австралийка Эдвина Топс-Александерс, австриец Макс Кухнер.

Финалистами Западноевропейской лиги стали:

Даниэль Дойсер (Германия) 99 баллов

Кристиан Альманн (Германия) 72 балла

Стив Герда (Швейцария) 65 баллов

Питер Девос (Бельгия) 64 балла

Кевин Стаут (Франция) 64 балла

Мартин Фукс (Швейцария) 61 балл

Хенрик фон Эккерман (Швеция) 59 баллов

Гудрин Паттеет (Бельгия) 48 баллов

Ирма Карлссон (Швеция) 48 баллов

Эдвина Топс-Александерс (Австралия) 47 баллов

Лоренцо де Лука (Италия) 47 баллов

Франсуа Мати младший (Бельгия) 47 баллов

Нильс Бруенсилс (Бельгия) 43 балла

Макс Кухнер (Австрия) 42 балла

Эдуардо Алварес Азнар (Испания) 42 балла

Оливье Робер (Франция) 41 балл

Оливье Филиппаертс (Бельгия) 41 балл

Питер Фредриксон (Швеция) 40 баллов)

Турнирная таблица Западноевропейской лиги