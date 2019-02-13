Турниры CSI5* престижнейшей серии Лонжин Мастерс проводит Гонконг

Традиционно в программе ряд захватывающих соревнований. Среди самых зрелищных: турнир MastersPower– испытание на силу и выносливость, а также SpeedChallendge– соревнование на скорость. Безусловно, одним из самых ожидаемых и захватывающих станет финальная битва за Гран-при CSI5* с солидным призовым фондом.

Повышенное внимание к победительнице Гран-при Лонжин Мастерс Парижа, австралийке Эдвине Топс-Александер. В столице Франции всадница праздновала триумф в седле своей топовой лошади Калифорнии. В Гонконг австралийская спортсменка привезла 10-летнего жеребца Винчестера. В декабре прошлого года в паре с Винчестером Эдвин Топс-Александер взяла Гран-при в Ла-Корунье.

В турнирах примут участие сильнейшие европейские всадники: французы Кевин Стаут, Симон Делестр, Роже Ив Бост, Патрис Делаво, Эдвард Леви, бельгийцы Оливье Филиппаертс, Жером Гери, Франсуа Мати младший, Карел Кокс, ирландцы Бертрам Аллен, Денис Линч, итальянцы Эмануэле Гаудиано, Лука Мария Монета, швейцарцы Джейн Ричард Филипс, Пиус Швицер, голландец Герко Шредер, австриец Макс Кухнер, британцы Роберт Смит, Лаура Рейнвик.

В центре внимания окажется местная звезда, китайская чемпионка Жаклин Лэй. К победам на родном манеже готова и Раена Лиунг, в этом спортивном сезоне всадница выступала в Европе.

Трепетным и ответственным стала переправка лошадей из Европы в Азию. На прошлых выходных в Международный аэропорт Гонконга специальным рейсом прилетели шестьдесят лошадей. Эти участники соревнований путешествовали на борту грузового Боинга 777 авиакомпании PedenBloodstock. В продолжении всего рейса габаритных пассажиров сопровождали ведущие специалисты сервисных и ветеринарных служб.

По прилету лошади приступили к подготовке к соревнованиям. Среди именитых четвероногих спортсменов, прибывших в Гонконг, можно назвать 13-летнюю кобылу Айяд де Септон HDC(в паре с этой лошадью француз Кевин Стаут выиграл в Париже турнир на скорость SpeedChallendge), 10-летний жеребец Чалу, на которой выступает итальянец Эмануэле Гаудиано, а также 13-летний Гарфильд дё Тиджи де Темплиер и 10-летний мерин Вино д’Эспинет –патрнеры бельгийского всадника Жерома Гери и француза Роже Ива Боста.

Всадники и лошади