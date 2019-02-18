Ирландский триумф в Гонконге: Денис Линч выиграл Гран-при, Бертрам Аллен победил в Speed Challenge

Гран-при CSI 5* – финальное испытание Лонжин Мастерс прошло в воскресенье. Призовой фонд составил 400 тысяч долларов. Трасса была выстроена по проекту немецкого курс-дизайнера Франка Ротенбергера. Двадцать шесть спортивных пар сражались за главный приз. Испытание прошло в два гита, двенадцать всадников, показавшие лучшие результаты, прошли во второй раунд.

Только три пары сумели в основной части соревнований показать безошибочные выступления. Собственно, именно они, и заняли в последующем места на пьедестале. Второй гит оказался крепким орешком для девяти из двенадцати «избранных». Дважды в ловушку времени попали голландец Герко Шредер на Дэвино Кью и немец Майк Патрик верхом на Заре. Чисто прошли второй раунд австриец Макс Кухнер на Корнет Калуя и итальянец Лука Мария Монета на Коннери. Однако допущенные провалы в первом гите, не позволили всадникам подняться на пьедестал, Кухнер стал четвертым на Гран-при, Монета замкнул пятерку лидеров.

Швейцарец Пуис Швицер в седле Эбаут э Дрим был точным и самым быстрым в первом гите. В финальном испытании швейцарец снова сделал ставку на скорость, свое выступление пара закончила за 38,56 секунд. Увы, досадный провал не позволил всаднику подняться выше третьего места. Француз Симон Делестр в седле Учелло де Уилл был безупречен. Всадник дважды пришел к финишу с нулями на табло штрафных. Втрой гит француз провел очень осторожно, не превышая нормы времени и не гонясь за скоростным результатом. Симон Делестр и Учелло де Уилл завершили выступление за 47,07 секунды и заняли второе место.

Триумфатор Гран-при Денис Линч поймал свой миг удачи в седле 12-летнего мерина Шаблиса. Отличное выступление в первом гите, точное и быстрое – во втором. Пара остановила стрелку секундомера на отметке 39,35 секунды и стала лучшей на Гран-при Гонконга.

В трунире Speed Challenge Лонжин Мастерс, который прошел в субботу, победу одержал тоже ирландец. Свою яркую победу отметил Бертрам Аллен в седле Кристи JNR. Маршрут с высотой препятствий до 150 см штурмовала двадцать одна спортивная пара. Самой многочисленной армией выступили французы – пять участников. Все они, к слову говоря, заняли призовые места.

Ирландец Бертрам Аллен и Кристи JNR были безупречны, и не допустили ни одной ошибки. Испытание пара прошли за 60,47 секунды. Занявший второе место француз Патрис Делаво верхом на Весталь де Мазюр HDC, уступил ирландцу чуть более трех десятых секунды, плюс две секунды штрафных, за сбитую перекладину. Таким образом, итоговое время серебряного призера составило 62,88 секунды. С одной ошибкой пришел к финишу и его соотечественник Кевин Стаут верхом на Айяд де Септон э HDC. Пара заняла третье место с результатом в 62,94 секунды.

Результаты Гран-при Гонконга

Результаты Speed Challenge