Конюхи: невоспетые герои конного спорта

Международная федерация конного спорта назвала конюхов “невоспетыми героями конного спорта, которые работают без устали за кулисами, чтобы помочь лошадям полностью реализовать свой потенциал и выступить на пределе возможностей на международной арене”. И “неустанная работа” – действительно подходящее прилагательное, чтобы описать их труд. Но эта работа, впрочем, приносит глубокое внутреннее удовлетворение тем, кто любит лошадей.

Действительно, конюхи вступают с лошадьми, о которых заботятся в близкий, ежедневный контакт, узнают и учитывают индивидуальные особенности и характер каждой лошади. Психологический комфорт лошади особенно важен на соревнованиях высокого уровня, участие в которых предполагает частные переезды. Так, в интервью, которое дала для Noelle Floyd Style конюх Джессики Спрингстин – Эстер Буккемс, последняя подчеркнула, что одна из ее самых главных задач – “Сделать так, чтобы лошади чувствовали себя как дома, где бы они не находились”.

Для Буккемс, уроженки Нидерландов, обычный день включает в себя кормление и снабжение лошадей водой, чистку стойл, организацию работы конюшен, вывоз лошадей на пастбище, а также кормление и проверку их состояния позже, днем и вечером. Другое описание того, что входит в распорядок дня конюха, было предоставлено в статье Equus Magazine article, связанной с видео video о Саре Лорд: “Она водит фургон, ухаживает за лошадью, приводит в порядок конюшню, вышивает номер конкурсанта, загружает жеребца в контейнер для полетов, она даже ухаживает за наездницей, заплетая ей волосы, так же как и хвост лошади”.

Чтобы отметить работу конюхов, FEI учредила награду “Конюх года” как премию FEI в 2009 году. В 2017 года её получил Алан Дэвис из Великобритании, который ухаживал за такими верховыми лошадьми, как Валегро и Нип Так наездников, участвующих в выездке – Шарджи Дюжардена и Карла Хестера. “Не могу описать словами, что я чувствую, это просто потрясающе!” – сказал Дэвис. Что касается последней награды “Конюх года 2018”, то ее получил конюх Ли МакКивер, работающий с Кевином Стаутом, он был выбран лучшим на FEI Awards Gala 2018, прошедшем в Бахрейне. Он так это прокомментировал: “Выиграть этот приз – для меня большая честь – быть избранным и получить все эти голоса. Я имею в виду, что это было голосование, а меня не просто назначили, это нечто очень большое для меня”.