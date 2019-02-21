Абу-Даби проводит этап Кубка Наций. Владимир Туганов участвует в индивидуальных турнирах

В истории конного спорта Кубок Наций старейшие и престижнейшие командные соревнования. Первые турниры состоялись в 1909 году. Хозяйкой финала Кубка Наций, как и в прошлом году – станет Испания. С 3 по 6 октября Барселона примет лучшие команды мира в Королевском Поло-Клубе. На этой неделе сезон Кубка Нацийоткрыли сразу два континента.

Для Северной Америки, Центральной Америки и стран Карибского бассейна соревнования первого этапа состоялись во Флориде, в Веллингтоне (США). Шесть команд приняли участие в турнирах, но только три страны сражались за квалификационные баллы: команда принимающей стороны – США, сборные Канады и Мексики. Победу одержали мексиканцы. Претенденты на финал продолжат сражение вовтором этапе, который пройдет в Коапекспане (Мексика) со 2 по 5 мая, и третьем заключительном этапе – в Лэнгли (Канада) с 28 мая по 3 июня.

В эти выходные станет известен победитель из Ближневосточного дивизиона. По правилам FEIэтот этапединственный в рамках отбора на финал Кубка Наций для Ближнего Востока. Всего на участие заявлено семь сборных из: ОАЭ, Королевства Саудовской Аравии, Кувейта, Сирии, Египта, и двух европейских стран – Германии и Ирландии.

Для европейских всадников главный интерес представляет, прежде всего, участие в Гран-при Абу-Даби, розыгрыш которого пройдет четверг, 21 февраля. Примечательно, что наш конкурист Владимир Туганов выйдет первым на покорение пятизвездочного маршрута Гран-при с высотой препятствий до 160 см. Среди участников ирландцы Шейн Брин, Марк Маклей, немец Филипп Вейшаупт, американка Эмели Шорт, египтянин Саид Абдель, представители принимающей стороны: Аль Мухари Абдулла Хумаид, Амен Абдул Рахман Ахмед, Аль Марри Абдулла Мохд.

В среду прошли первые турниры. В испытании CSI5* с высотой препятствий до 150 см победил немецкий всадник Филипп Вейшаупт в седле Бело Горизонте. Пара пришла к финишу за 40,92 секунды без штрафных. Второе место занял ирландец Шейн Брин на Ипсвич ван де Вольсаккер с результатом в 42, 20 секунды. Замкнул тройку лидеров иорданский всадник Ибрагим Хани верхом на Чактино (0 ш.о./43,33 с.). Россиянин Владимир Туганов в седле Квалидама совершил один провал и занял 21-е место в турнире.

Результаты турнира CSI5* с высотой препятствий до 150 см

Старт-лист на Гран-при Абу-Даби