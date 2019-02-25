Немецкий конкур берет верх в Абу-Даби

В эти выходные завершился единственный этап Кубка Наций нового сезона для Ближневосточного дивизиона. Семь сборных приняло участие в соревнованиях, это команды из ОАЭ, Королевства Саудовской Аравии, Иордании, Сирии, Египта, и двух европейских стран – Германии и Ирландии.

Европейцам победа была «не нужна», но они все равно выиграли! Точнее сказать, за места в финал Кубка Наций сражались только страны Ближнего Востока. Германия и Ирландия не могли претендовать на путевки в Барселону. Обоим сборным еще предстоит упорная борьба за выход в финал. Но в Абу-Даби немцы и ирландцы «воспользовались» восточным гостеприимством и обошли и хозяев соревнований, и их соседей! Первое место заняли немецкие всадники, на втором месте – ирландцы. Третье место, к счастью местной публики, взяли всадники из ОАЭ.

Победу немецкой сборной принесли Марио Стивенс на Талисман де Мазюр, Свен Шлиссельбурге в седле Баг Спенсер, Мирьям Шнейдер на Фиделиусе Джи, Филипп Вейшаупт верхом на Катокии. Уже после первого раунда стало ясно – немцы не собираются никому дарить победу! Сборная вырвалась в лидеры, набрав всего одно штрафное очко за превышение нормы времени. Ирландская сборная закончила первый раунд на второй позиции с четырьмя штрафными очками. Всадники из Саудовской Аравии показали третий результат, две ошибки стоили восемь штрафов.

Во втором раунде немцы добавили пять штрафных. Но остались, тем не менее, не досягаемы для соперников. Ирландцы окончили финальный турнир с девятью штрафными очками, однако, сумели удержать второе место. Зато сборная принимающей стороны провела весьма удачно заключительное соревнование, всадники Объединенных Арабских Эмиратов вырвалась на третье место. Четвертую позицию заняли спортсмены из Королевства Саудовской Аравии.

Таким образом, две путевки в Барселону на финал Кубка Наций, для команд Ближневосточного дивизиона получили две сборные: ОАЭ и Саудовской Аравии.

Гран-при Абу-Даби прошел в четверг. Маршрут был выстроен по проекту испанского курс-дизайнера Сантьяго Верелы. Участие в турнире приняли тридцать восемь спортивных пар, в том числе наш конкурист Владимир Туганов в паре с Тулумом. Увы, россиянин допустил два провала, а также превысил норму времени. С девятью штрафными Владимир Туганов и Тулум не прошли в финальную стадию соревнований и заняли 20-е место на Гран-при.

Первый гит безошибочно провели семь всадников. По правилам соревнований двенадцать пар, показавших лучшие результаты продолжили битву за Гран-при. Единственный участник соревнований – немецкий всадник Филипп Вейшаупт в седле Катокии был безупречен в двух раундах. Пара завершила финальное испытание за 58,93 секунды и поднялась на высшую ступень пьедестала. Второе место заняла датская всадница Тина Лунд верхом на Каралло. Во втором раунде датчанка получила штрафное очко за превышение нормы времени. Пара показала результат (1 ш.о./61,52 с.) На третьем месте всадник из ОАЭ Абдулла Мохд Аль Марри в седле Джеймс V.D Оуд Хайхоф. Пара также не избежала ловушки времени и получила один штраф (1 ш.о./61,86 с.).

Результаты этапа Кубка Наций

Турнирная таблица Ближневосточного дивизиона

Гран-при Абу-Даби