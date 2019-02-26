Команды GCL объявлены на сезон 2019

После напряженного периода трансферов некоторые звезды мирового конкура переходят в другие команды. Важное новшество ждет наставников сборных, в этом году список всадников будет состоять ни из пяти имен, как это было в прошлом сезоне, а из шести. Такая схема дает больше гибкости для тактических решений, открывает простор для максимального использования преимуществ командных лошадей и всадников.

Главные трансферные изменения коснулись:

—> «Праг Лайонс» (Пражские Львы) покидает ее ведущий всадник – Педер Фредриксон. Швед будет играть за «Шанхай Свонс» (Шанхайские Лебеди);

–> Харри Смолдерс перешел в команду Дженнифер Гейтс «Пари Пантерс» (Парижские Пантеры);

–> Эрик Ламаз и Марджи Гольдштейн-Энгл теперь в команде «Канн Старс» (Каннские Звезды);

–> Саймон Делестр и Лорен Хог присоединяются к «Гамбург Джойанс»;

–> Ханс-Дитер Дрехер будет бороться за «Нью-Йорк Эмпирия» (Нью-Йоркская Империя), принадлежащая Джорджине Блумберг;

–> Марко Кутчер присоединяется к «Праг Лайонс» (Пражские Львы);

–> Малин Барьярд-Джонссон дебютирует в GCL с «Берлин Эглс» (Берлинские Орлы);

–> Лаура Краут и Затонелли Марлон переходят в «Монако Асс»;

–> Киан О’Коннор присоединяется к «Валкенсваард Юнайтед»;

–> Новые игроки GCL Уильям Уитакер и Гарри Чарльз будут соревноваться за «Майами Селтикс».

«Лондон Найтс» (Лондонские Рыцари) – победители Чемпионата GCL 2018 сохраняют свою сильную кастинговую позицию, команду дополнит Макс Кухнер, сборная также рассчитывает на свой состав, куда входят Бен Майер, Оливье и Николя Филиппаертсы, Мартин Фукс, а также молодой талант – 21-летняя британская всадница Эмили Моффит.

«Мадрид Ин Моушн» – команда победитель первого в истории игр Суперкубка GCL в плей-офф в Праге в декабре прошлого года, также сохранят большую часть своего состава, это Майкелей ван дер Влойтен, Эрик ван дер Влойтен, Эдуардо Альварес Азнар и Майкл Джи Даффи. К сборной присоединились Марк Маклей и Синди ван дер Стратен.

Все команды взяли в свои составы по одному всаднику моложе 25 лет (U25). Юные таланты будут выступать в турнирах высшей категории сложности вместе с ведущими мастерами конкура.

Первая борьба команд развернется уже на этой неделе в Катаре, а Дохе. Далее турниры примут лучшие арены мира.

Полный состав команд GCL