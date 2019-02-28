Первый этап серии LGCT и GCL принимает Доха

Соревнования LGCT существующие в календаре конного спорта уже тринадцать лет, но находятся в постоянном развитии. Три года назад появился формат – GCL, топ-всадники из разных стран впервые состязались в составе международных команд. И еще один новый захватывающий турнир появился в прошлом году. В завершение этапов серии игр все победители Гран-при Longines Global Champions Tour сошлись в бескомпромиссной борьбе за Супер Гран-при LGCT в Праге.

Первый этап в Дохе собрал сливки конкура. Действующий чемпион LGCT и обладатель Гран-При Дохи 2018 – британский всадник Бен Махер участвует в предстоящих соревнованиях с двумя лучшими лошадьми: Экспложен W и Мадам Икс. Чемпион столкнется с жесточайшим сопротивлением соперников, стремящихся сделать год 2019, годом своего триумфа. В Доху приехала двукратная чемпионка LGCT и обладательница Супер Гран-при LGCT австралийская всадница Эдвина Топс-Александр, которая выступает со своей сильнейшей лошадью Калифорнией.

Среди топовых участников предстоящих соревнований: немцы Кристиан Альманн, Даниэль Дойсер, Людгер Бербаум, Филипп Вейшаупт, Кристиан Кукук, Ханс-Дитер Дрехер, французы Кевин Стаут, Симон Делестр, Жульян Эпайяр, Ив Роже Бост, итальянцы Альберто Зорзи, Эмануэле Гаудиано, шведы Хенрик фон Эккерман, Эвелина Товек, швейцарцы Пиус Швицер, Яника Спрингер, британцы Скотт Браш, Эмели Моффитт, бельгийцы Нильс Бруенсилс, Грегори Вателе, Питер Девос, Йос Верлой, Николя Филиппаертс, ирландцы Бертрам Аллен, Шейн Брин, Денис Линч, голландцы Майкл ван дер Влойтен, Юр Вриелинг. Лучшие спортсмены принимающей стороны – катарские всадники Шейх Али Аль Тани и Бассем Мохаммед.

Составы команд Global Champions League были обнародованы на прошлой неделе. В этом сезоне у сборных открываются новые возможности для стратегических маневров. Теперь наставники команд могут выбирать из шести всадников, а ни из пяти, как это было в прошлом сезоне. Такая схема дает больше гибкости для тактических решений, открывает простор для максимального использования преимуществ лошадей и всадников.

Первый раунд командных соревнований серии GCL начинается в четверг. Два индивидуальных турнира высшей категории пройдут в пятницу. Второй раунд GCL и Гран-при LGCT Дохи состоятся в субботу. На кону также первый золотой билет в плей-офф на Супер Гран-при LGCT 2019.

Всадники и лошади