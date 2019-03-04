Жульян Эпайяр – номер один в Дохе. Команда «Шанхай Свонс» выиграла первый этап GCL

Первый бой Гран-при CSI 5* серии LGCT собрал сливки мирового конкура. Призовой фонд Гран-при составил 375 тысяч евро. На трассу, выстроенную по проекту итальянского курс-дизайнера Ульяно Веццани, было заявлено тридцать три спортивные пары. Только пятерым из них удалось показать чистые результаты в основной части турнира.

Заняли призовые места, но не прошли в перепрыжку, сбившие по одной перекладине, австралийка Эдвина Топс-Александер в седле Калифорнии, бельгийцы Питер Девос на Эспуар и Нильс Бруенсилс верхом на Делюкс ван Тэ энд Эль, колумбиец Карлос Энрике Лопес Лизаразо на Армаре. Немецкий всадник Людгер Бербаум в седле Кул Филинг также допустил один провал, к тому же получил дополнительный штрафной за превышение нормы времени. В ловушку времени попала и шведка Эвелина Товек на Далила де ла Помм. Замкнувший двенадцать лучших результатов Гран-при, француз Кевин Стаут на Викинг д’Ла Руссери, был в числе самых быстрых всадников турнира. Однако, француз сбил две перекладины.

Первым на перепрыжку вышел Жульян Эпайяр. В паре с Урсуал Суспект д’Аг француз провел блестящее выступление и пришел к финишу за 40,11 секунды. Соперникам оставалось всего ничего – быть быстрее и не допустить ошибок. Вышедший следом итальянец Альберто Зорзи на Контанге допустил провал и в итоге, с результатом в 43,51 секунды, замкнул пятерку лидеров. Голландец Франк Шуттерт на Кьянти Чемпион набрал отличный темп, но слишком коротко взял поворот и сбил перекладину. В итоге четвертое место (4 ш.о/40,54 с.).

Бельгиец Николя Филиппаертс на Эйч энд Эм Чилли Уилли не пошел на риск по скорости, зато провел безошибочное выступление и с результатом в 43,43 секунды поднялся на третью ступень пьедестала. Завершающим выступлением стала перепрыжка действующего чемпиона LGCT – британца Бена Майера на Экспложн W. Ни сдавать своих чемпионских позиций, ни уступать победу на Гран-при британец не собирался. Блестящие чистые проходы, точность исполнения показала эта звездная пара. Однко, уступив французу сорок четыре сотых, Бен Майер должен был согласиться со вторым местом на Гран-при (0 ш.о./40,55 с.).

После двух раундов первого этапа Global Champions League победителем стала команда «Шанхай Свонс» и ее представители немецкий всадник Даниэль Дойсер в седле Калисто Блю и швейцарец Пиус Швицер верхом на Кортней Кокс. Это единственная сборная, которая пришла к победе с нулями на табло штрафных после двух раундов.

Первый раунд десять команд GCL провели как настоящие чемпионы. Двадцать чистых результатов! После такого количества блестящих выступлений, когда спортивные пары продемонстрировали отличную форму и жажду победы, давать прогнозы на второй раунд, было почти нереально.

Второй раунд собрал увесистый урожай сбитых перекладин. Чисто выступили только две команды «Лондон Найтс» и «Шанхай Свонс». Честь лондонских рыцарей защищали Николя Филиппаертс на Эйч энд Эмс Чилли Уилли, Бен Майер на Экспложн W и юная Эмели Моффитт верхом на Типси дю Террал. Безошибочный результат второго раунда и пять штрафных после первого позволили «Лондон Найтс» занять пятое место.

С одной ошибкой закончили выступление всадники «Мадрид Ин Мойшн». Майкл ван дер Влойтен был точен в обоих раундах, а вот Майкл Даффи на Лапичино допустил один провал. Сборная остановилась в шаге от пьедестала – на четвертой позиции.

Места на пьедестале были разделены следующим образом, команда победитель – «Шанхай Свонс». Второе место заняла сборная «Валкенсваард Юнайтед» и ее всадники Бертрам Аллен на Харлей VD Бисшоп и Франк Шуттерт на Кьянти’с Чемпон. Последний допустил одну ошибку в решающем турнире. Третье место взяли «Нью-Йорк Империя» и ее представители Скотт Браш на Хелло Сенатор и Ханс-Дитер Дрехер, выступивший на двух лошадях: Принц и Верлинда. Немецкий всадник получил четыре штрафных во втором раунде.

Результаты Гран-при Дохи

Турнирная таблица LGCT

Результаты GCL

Турнирная таблица GCL