Питер Молони победил на Гран-при SunshineTourв Испании

В испанском городе Вехер-де-ла-Фронтера идет уже четвертая неделя соревнований «Солнечного Тура» (SunshineTour). Турниры проходят на трассах различных категорий сложности. Главным событием прошедшей недели стал розыгрыш Гран-при CSI4*. В испытании прияли участие пятьдесят известнейших всадников мира.

Маршрут финального испытания недели был построен по проекту курс-дизайнера Хавьера Тренора, призовой фонд турнира составил более 93 тысяч евро. Чистых выступлений в стартовом испытании было ровно десять процентов: из пятидесяти пар в перепрыжку прошли только пять. Не допустившая провалов бельгийская всадница Гудрюн Паттеет верхом на Си Кост Валделамадр Клуни вынуждена была остановиться на шестом призовом месте. Бельгийка не прошла в финальную стадию турнира из-за досадного штрафного очка за превышение нормы времени.

Ирландец Билли Туми верхом на Леди Лу в перепрыжке был осторожен, к финишу пара пришла за 48,90 секунды, но уложилась в отведенное на испытание время. Однако, четыре штрафных, ирландский всадник все же не избежал за сбитую перекладину и занял пятое место на Гран-при. Не сумел взойти на подиум и представитель принимающей стороны, испанец Хулио Ариас Куэва. В седле Дирка де Брюм всадник допустил один провал и остановился в шаге от пьедестала, на четвертом месте (4 ш.о./45,03с.).

Отлично провел перепрыжку шведский всадник Фредерик Йоханссон в паре с Колд Плей. Пара не допустила ошибок и остановила стрелку секундомера на отметке в 44,31 секунды, это третье место на Гран-при. Почти на двадцать сотых секунды быстрее был швейцарец Карло Пфиффер на Интермеццо. С результатом в 44,10 секунды швейцарский всадник показал второй результат.

Ирландец Питер Молони впервые выступает на соревнованиях в паре 14-летней кобылой Орнеллайа. Лошадь не принимала участия в больших турнирах с ноября, нынешнее испытание было очень показательным для Орнеллайа. Результат говорит сам за себя. Победа в Гран-при (0 ш.о./43,25 с.).

Турниры SunshineTourпродолжатся до 24 марта, болельщики станут свидетелями интересных испытаний и красивых побед. Следим за событиями.

Результаты Гран-при CSI4* Большого Тура

Результаты всех соревнований Sunshine Tour