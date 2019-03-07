Сильнейшие всадники мира на турнирах CSI5* и CDI5* в Дохе

В прошлые выходные столица Катара принимала первый этап нового сезона Лонжин GlobalChampionsTourи GlobalChampionsLeague. Лучшие конкуристы миры провели свои первые индивидуальные и командные поединки. Собственно, из Катара всадники со своими сильнейшими лошадьми не спешат выезжать. Многие участники LGCTи GCLзадержались в Дохе еще на неделю, чтобы принять участие в турнирахCSI5*.

Топовый состав участников предстоящих соревнований обеспечен. В турнирах сразятся британцы Бен Майер, победитель Гран-при в Дохе в прошлом году Скотт Браш, Эмели Моффитт, швейцарцы Пиус Швицер, Стив Герда, французы Кевин Стаут, Симон Делестр, Ив Роже Бост, победитель Гран-при LGCTв Дохе в прошлую субботу – Жульян Эпайяр, немцы Кристиан Альманн, Даниэль Дойсер, Людгер Бербаум, Филипп Вейшаупт, Кристиан Кукук, Ханс-Дитер Дрехер, итальянцы Альберто Зорзи, Эмануэле Гаудиано, шведы Хенрик фон Эккерман, Эвелина Товек, бельгийцы Нильс Бруенсилс, Грегори Вателе, Питер Девос, Йос Верлой, Николя Филиппаертс, ирландцы Бертрам Аллен, Шейн Брин, Денис Линч, голландцы Майкл ван дер Влойтен, Юр Вриелинг, бразильцы Юрий Мансур, Марлон Модоло Занотелли.

Катарские всадники будут, разумеется, в центре внимания местных болельщиков: Шейх Али Аль Тани, Бассем Мохаммед, Халид Аль Эмади, Фалех Сувеад Аль Аджами, Салмех Султан А М Аль Сувади.

Заявлен сильный состав спортсменов по выездке из девяти стран. Среди участников шведки Минна Тебде, Шарлотт Хаид Вондергаард, Натали Олдфорс, голландцы Патрик ван дер Меер, Тоска Виссер ван дер Мелен, немцы Фредерик Вандрес, Инса Хансен, француженка Морган Варбансон Местр, испанцы Николь Васкес Кремер, Хуан Матут Гимон, Клаудио Кастилла Рутц, англичанка Харлей Ватсон-Гревс.

Соревнования по паралимпийской выездки соберут более двух десятков спортсменов из десяти стран мира. Турниры с участием паралимпийцев поделены на несколько разрядов, учитываются все нюансы физических возможностей спортсменов.

Всадники и лошади