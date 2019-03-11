Бельгийцы ликуют в Дохе! Питер Девос победил на Гран-при, НиколяФилиппаертс – второй

На турнирахCSI5* в столице Катара выступил поистине цвет европейского конкура. Послеучастия в соревнованиях LGCTи GCL, которые прошли неделю назад, многие всадники задержались в Дохе, чтобы выступить на соревнованиях «Чи Аль Шакаб» (CHIALSHAQAB). Конкуристы порадовали местную публику яркими выступлениями. Среди победителей турниров швейцарец Стив Герда в седле Ханнах (выигрыш в соревнованииCSI5*с высотой препятствий до 150 см), бельгиец Йос Верлой верхом на Каракасе (первое место в турнире CSI5* с высотой препятствий до 145 см), немец Людгер Бербаум на Кьяре (победа на турнире CSI5*с высотой препятствий до 160 см).

Кульминацией стал розыгрыш Гран-приCSI5*Дохи с солидным призовым фондом. Финальное испытание прошло в два гита с последующей перепрыжкой. Сорок три спортивные пары бросились на покорение сложнейшего маршрута. По правилам соревнований, пятнадцать всадников, показавших лучшие результаты, продолжили свои выступления во втором гите.

С нулями на табло штрафных основную часть испытания закончили девять спортивных пар. К слову сказать, чистых выступлений было больше, но некоторые всадники оказались в ловушке времени. В их числе и представитель принимающей стороны – катарский всадник Бассем Хассан Мохаммед в седле Гюндера.

Призеры Гран-при продолжили битву за главный трофей во втором гите. Напряжение сказалось, ошибок по сравнению с первым раундом было значительно больше. Некоторые всадники, не допустившие в первом гите ни одной ошибки, не сумели удержать чистый счет во втором. В их числе, француз Кевин Стаут верхом на Викинг д’Ла Руссери и голландец Майкл ван дер Влойтен в седле Иди Утопия, – обе пары допустили по одному провалу. Отлично выступившая в основном испытании австралийка Эдвина Топс-Александер верхом на Калифорнии, тоже не сохранила чистый результат и допустила два провала.

Пожалуй одним из самых досадных моментов на Гран-при стало штрафное очко за превышение нормы времени, присужденное во втором гите паре Людгер Бербаум и Кул Филинг. Немецкий всадник, праздновавший днем ранее славную победу на турниреCSI5*с высотой препятствий до 160 см, на Гран-при занял пятое место. В шаге от пьедестала, на четвертом месте, остановился иместный герой – Бассем Хассан Мохаммед. Катарский всадник вновь не уложился в отведенное на прохождение маршрута время, и прибавил к уже имеющемуся штрафному, еще одно очко.

Второй гит провели без ошибок только три всадника. Перепрыжка расставила их на пьедестале. Итальянец Эмануэле Гаудиано верхом на Чалу набрал отличный темп, пара пришла к финишу за 42,74 секунды, но допустила один провал. Это третье место. Гран-при оспаривали два бельгийца. Второй результат показал Николя Филиппаертс в седле Эйч энд Эм Чилли Уилли – безошибочное выступление за 44,42 секунды. Великолепное выступление провел Питер Девос на Эспуар, остановивший стрелку секундомера на отметке в 42,18 секунды. Из столицы Катара бельгиец увез Гран-приCSI5*и призовые, более 135 тысяч евро.

Результаты Гран-при

Результаты всех соревнований в Дохе