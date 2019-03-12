Модель показала грудь на скачках и получила бан. Но нарушила запрет и снова пробралась на гонки

Британская 23-летняя модель Кэти Сэлмон посетила ежегодный конный фестиваль в Челтенхэме, несмотря на то, что ей пожизненно запретили это делать.

Как отмечает The Sun, в 2016 году Кэти вместе с подружкой Джессикой Хейс вызвала в Челтенхэме скандал, показав с VIP-трибуны голую грудь. При этом Кэти и Джессика вели себя вызывающе и явно были не против того, что их снимают фотографы.

После этого инцидента модели запретили посещать фестиваль в Челтенхэме, но в этом году она с легкостью пренебрегла правилами и снова явилась на гонки, причем в довольно откровенном наряде:

А вот такие фото Кэти постит у себя в инстаграме:

Кэти приобрела популярность после участия в британском реалити-шоу «Остров любви».

Конный фестиваль в Челтенхэме существует уже сотни лет и считается самым престижным соревнованием сезона. В соревнованиях, которые проводятся каждый год, участвуют лучшие лошади Великобритании, Ирландии и Франции.

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