Хенрик фон Эккерман – победитель Гран-при в Виндзоре

Второе место занял француз Симон Делестр верхом на Гермес Райян. Менее двух месяцев назад эта блестящая пара праздновала победу на Гран-при CSI5* Hermès на родном манеже в Париже. Третье место, к счастью местной публики, у представителя принимающей стороны – британца Уильяма Фуннела, выступившего верхом на Билли Диамо.

Маршрут финального испытания был построен по проекту британского курс-дизайнера Роберта Джона Эллиса. Тридцать четыре спортивные пары заявили свое участие в Гран-при. Разгадать трассу и выйти в перепрыжку удалось двенадцати.

Увы, далеко ни всем фаворитам в борьбе за главный трофей улыбнулась удача. Победитель Гран-при Виндзора в прошлом году, швейцарец Стив Герда верхом на Албфюехрен’с Бьянке в этот раз вынужден был сойти с дистанции. Так же как и французу Кевину Стауту в седле Нилан д’Эль Зед, и бельгийцу Питеру Девосу на Эспуар. Поддерживаемые болельщиками, по одному провалу все же совершили британцы Бен Майер на Конконе, Лаура Ренвик в седле Дублина V и Скотт Браш верхом на Хелло Мистер Президент.

Несмотря на это, перепрыжка все же удалась по истине звездной. Лучшие всадники мира померились силами. Немец Даниэль Дойсер на Корнете 39, канадец Эрик Ламаз верхом на Чакко Кид и француз Роже Ив Бост на Сангрии дю Коти провели перепрыжку с двумя ошибками и замкнули нижние строчки призовой таблицы. Немного успешнее, а точнее с одним провалом каждый, прошли трассу бельгиец Грегори Вателе верхом на Спайк ВиДи Уайтхов, немец Кристиан Альманн на Тейк Ми Э Чанс Он Ми Зед, а также швед Педер Фредриксон на Эйч энд Эм Олл Ин.

Британец Роберт Уитакер верхом на Кэтуолк IV набрал отличный темп, но сбитая перекладина не позволила легендарному всаднику отметить триумф на родине. Пара заняла шестое призовое место. Отличную форма продемонстрировал американец Кент Фаррингтон на Кредансе. Верится, что долгое восстановление после травмы, таки, состоялось. Фаррингтон замкнул пятерку лидеров турнира.

Самым быстрым в перепрыжке стала пара Нильс Бруенсилс и Гансия де Мюз. Бельгиец прилетел к финишу за 42,51 секунды, но так и остался в шаге от пьедестала. Досадный провал не позволил бельгийцу подняться выше четвертого места. Только чистые выступления обеспечили победные позиции. Предусмотрительный Уильям Фуннел на Билли Диамо остановил стрелку секундомера на отметке в 47,58 секунды и не допустил ни одного промаха. Серебряные призеры – Симон Делестр и Гермес Райян завершили выступление за 45,07 секунды. Победители Хенрик фон Эккерман и Товек Мэри Лу показали время в 43,40 секунды.

Настоящий праздник устроили британской публике английские всадники, принявшие участие в соревнованиях по выездке. В Большом призе CDI4* весь подиум оккупировали британцы. Победительницей, как и в прошлом году в Виндзоре, стала Шарлотт Дюжардан. В этом году всадница выступала в седле Ирлентенз, пара набрала 78.087%. В КЮРе Большого приза, вновь блеснули Шарлотт Дюжардан и Ирлентенз, отличное выступление пары жюри оценило в 81.900%. Второе место занял ее соотечественник Ричард Девидсон в седле Бубблинг, показавший результат 78.310 %. На третьей позиции ирландка Хейк Холстен на Самбуке, пара набрала 74.915%.

Результаты Гран-при CSI 5*:

https://results.scgvisual.com/2019/windsor/r151.html

Результаты КЮРа Большого приза:

https://results.scgvisual.com/2019/windsor/r74.html

Все результаты соревнований в Виндзоре:

https://results.scgvisual.com/2019/windsor/