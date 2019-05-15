Соревнования соберут восемь сборных. Для шести команд предстоящие испытания носят квалификационный характер. За баллы в турнирной таблице поборются сборные Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Франции, Швейцарии. Команды Бразилии и Канады примут участие в турнире, но без права пополнить квалификационную копилку.

Действующий чемпион – сборная Бельгии. В октябре 2018 года в Барселоне бельгийцы одержали победу в финале Кубка Наций. «Красные дьяволы» были лучшими в прошлом сезоне, после пятнадцати квалификационных этапов стали первыми и недосягаемыми для преследователей. Серебро взяла команда Франции, бронзовые медали завоевала Ирландия.

На первый этап состав сборных следующий:

Бельгия:

· Николя Филиппаертс

· Питер Девос

· Нильс Бруенсилс

· Грегори Вателе

· Йос Верлой

Франция:

· Симон Делестр

· Николя Делмот

· Алексис Дерубо

· Пенелопа Лепрево

· Тьерри Розьер

Германия:

· Симон Блюм

· Морис Теббел

· Филипп Вейшаупт

· Свен Шлусселбург

· Андре Тиеме

Великобритания:

· Харри Чарль

· Уильям Фуннел

· Холли Смит

· Джеймс Уильсон

· Эми Энглис

Ирландия:

· Драаг Кенни

· Бертрам Аллен

· Шейн Свинтнам

· Киан О’Коннор

· Поль О’Шеа

Швейцария:

· Стив Герда

· Брайан Балзингер

· Роман Дюге

· Пуаль Эстерманн

· Никос Рутчи

Бразилия:

· Стефан де Фриетас Банча

· Марлон Модоло Занотелли

· Эдуардо Менезес

· Педро Венисс

· Педро Жункьера Малаерт

Канада:

· Эрик Ламаз

· Марио Деслориерс

· Тиффани Фостер

· Тим Уилкс

· Кара Чад

В индивидуальных соревнованиях примут участие французы Роже Ив Бост, Патрис Делаво, Эдуард Леви, австриец Макс Кухнер, итальянцы Эмануэле Гаудиано, Лука Мария Монета, американец Кент Фаррингтон и другие звезды конкура.

Соревнования в Ла Боль традиционно носят масштабный характер и подразумевают разные классы сложности в восьми испытаниях. Турниры соберут 124 всадника, 246 лошадей и пройдут на манеже стадиона Франсуа Андре в нескольких метров от Атлантического океана, вблизи роскошных пляжей Ла Боль.

Всего для Первого европейского дивизиона в этом году запланировано семь этапов. Следующая остановка Кубка мира уже через две недели с 30 мая по 2 июня в Швейцарии, традиционно турниры организует Санкт-Галлен.