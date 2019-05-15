Eurosport
Французский Ла Боль принимает первый этап Кубка Наций
С 16 по 19 мая Франция принимает стартовый этап Кубка Наций для Первого европейского дивизиона.
Соревнования соберут восемь сборных. Для шести команд предстоящие испытания носят квалификационный характер. За баллы в турнирной таблице поборются сборные Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Франции, Швейцарии. Команды Бразилии и Канады примут участие в турнире, но без права пополнить квалификационную копилку.
Действующий чемпион – сборная Бельгии. В октябре 2018 года в Барселоне бельгийцы одержали победу в финале Кубка Наций. «Красные дьяволы» были лучшими в прошлом сезоне, после пятнадцати квалификационных этапов стали первыми и недосягаемыми для преследователей. Серебро взяла команда Франции, бронзовые медали завоевала Ирландия.
На первый этап состав сборных следующий:
Бельгия:
· Николя Филиппаертс
· Питер Девос
· Нильс Бруенсилс
· Грегори Вателе
· Йос Верлой
Франция:
· Симон Делестр
· Николя Делмот
· Алексис Дерубо
· Пенелопа Лепрево
· Тьерри Розьер
Германия:
· Симон Блюм
· Морис Теббел
· Филипп Вейшаупт
· Свен Шлусселбург
· Андре Тиеме
Великобритания:
· Харри Чарль
· Уильям Фуннел
· Холли Смит
· Джеймс Уильсон
· Эми Энглис
Ирландия:
· Драаг Кенни
· Бертрам Аллен
· Шейн Свинтнам
· Киан О’Коннор
· Поль О’Шеа
Швейцария:
· Стив Герда
· Брайан Балзингер
· Роман Дюге
· Пуаль Эстерманн
· Никос Рутчи
Бразилия:
· Стефан де Фриетас Банча
· Марлон Модоло Занотелли
· Эдуардо Менезес
· Педро Венисс
· Педро Жункьера Малаерт
Канада:
· Эрик Ламаз
· Марио Деслориерс
· Тиффани Фостер
· Тим Уилкс
· Кара Чад
В индивидуальных соревнованиях примут участие французы Роже Ив Бост, Патрис Делаво, Эдуард Леви, австриец Макс Кухнер, итальянцы Эмануэле Гаудиано, Лука Мария Монета, американец Кент Фаррингтон и другие звезды конкура.
Соревнования в Ла Боль традиционно носят масштабный характер и подразумевают разные классы сложности в восьми испытаниях. Турниры соберут 124 всадника, 246 лошадей и пройдут на манеже стадиона Франсуа Андре в нескольких метров от Атлантического океана, вблизи роскошных пляжей Ла Боль.
Всего для Первого европейского дивизиона в этом году запланировано семь этапов. Следующая остановка Кубка мира уже через две недели с 30 мая по 2 июня в Швейцарии, традиционно турниры организует Санкт-Галлен.