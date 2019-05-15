Eurosport

Французский Ла Боль принимает первый этап Кубка Наций

Французский Ла Боль принимает первый этап Кубка Наций
Grand Prix

21 ч. назадОбновлено 19 ч. назад

С 16 по 19 мая Франция принимает стартовый этап Кубка Наций для Первого европейского дивизиона.

Соревнования соберут восемь сборных. Для шести команд предстоящие испытания носят квалификационный характер. За баллы в турнирной таблице поборются сборные Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Франции, Швейцарии. Команды Бразилии и Канады примут участие в турнире, но без права пополнить квалификационную копилку.

Действующий чемпион – сборная Бельгии. В октябре 2018 года в Барселоне бельгийцы одержали победу в финале Кубка Наций. «Красные дьяволы» были лучшими в прошлом сезоне, после пятнадцати квалификационных этапов стали первыми и недосягаемыми для преследователей. Серебро взяла команда Франции, бронзовые медали завоевала Ирландия.  

На первый этап состав сборных следующий:

Бельгия:

·       Николя Филиппаертс

·       Питер Девос

·       Нильс Бруенсилс

·       Грегори Вателе

·       Йос Верлой

Франция:

·       Симон Делестр

·       Николя Делмот

·       Алексис Дерубо

·       Пенелопа Лепрево

·       Тьерри Розьер

Германия:

·       Симон Блюм

·       Морис Теббел

·       Филипп Вейшаупт

·       Свен Шлусселбург

·       Андре Тиеме

Великобритания:

·       Харри Чарль

·       Уильям Фуннел

·       Холли Смит

·       Джеймс Уильсон

·       Эми Энглис

Ирландия:

·       Драаг Кенни

·       Бертрам Аллен

·       Шейн Свинтнам

·       Киан О’Коннор

·       Поль О’Шеа

Швейцария:

·       Стив Герда

·       Брайан Балзингер

·       Роман Дюге

·       Пуаль Эстерманн

·       Никос Рутчи

Бразилия:

·       Стефан де Фриетас Банча

·       Марлон Модоло Занотелли

·       Эдуардо Менезес

·       Педро Венисс

·       Педро Жункьера Малаерт

Канада:

·       Эрик Ламаз

·       Марио Деслориерс

·       Тиффани Фостер

·       Тим Уилкс

·       Кара Чад

В индивидуальных соревнованиях примут участие французы Роже Ив Бост, Патрис Делаво, Эдуард Леви, австриец Макс Кухнер, итальянцы Эмануэле Гаудиано, Лука Мария Монета, американец Кент Фаррингтон и другие звезды конкура. 

Соревнования в Ла Боль традиционно носят масштабный характер и подразумевают разные классы сложности в восьми испытаниях. Турниры соберут 124 всадника, 246 лошадей и пройдут на манеже стадиона Франсуа Андре в нескольких метров от Атлантического океана, вблизи роскошных пляжей Ла Боль.

Всего для Первого европейского дивизиона в этом году запланировано семь этапов. Следующая остановка Кубка мира уже через две недели с 30 мая по 2 июня в Швейцарии, традиционно турниры организует Санкт-Галлен.

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте