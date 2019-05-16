Европа принимает LGCT – первая остановка в Мадриде

Три победителя и обладателя золотых билетов на Супер Гран-при уже в Испании, это бельгиец Жером Гери (выиграл Гран-при Мехико), француз Жульян Эпайяр (стал первым в стартовом этапе, в Дохе) и израильтянка Даниэль Голдштейн, отпраздновавшая победу в Шанхае. Возглавляющий турнирную таблицу LGCT, победитель Гран-при Майами, бельгиец Питер Девос сделает небольшую паузу. Всадник серьезно оторвался от своих преследователей, на данный момент лидер набрал 120 баллов.

Занимающий третье место после четырех этапов немец Даниэль Дойсер (83 балла) среди участников предстоящих соревнований. Так же как и чемпион LGCT в 2017 году голландец Харри Смолдерс. Голландец рассчитывает на двух своих лучших лошадей: Дон VHP Зед и Зиниус.

Хозяева соревнований поддержат своих героев, лучших испанских всадников: Серхио Альварес Мойя, Эдуардо Алварес Азнар, Херардо Менендез Миерс, Сантьяго Нунез Рива. Победители Гран-при Мадрида прошлых лет непрочь повторить свой былой успех. В турнирах участвуют британец Бен Майер (он же действующий чемпион LGCT), немец Маркус Энинг и португальская всадница Лучана Диниш.

В командных и индивидуальных турнирах участвуют британцы Скотт Браш, Эмили Моффит, Майкл и Уильям Уитакеры, ирландцы Майкл Даффи, Денис Линч, итальянец Альберто Зорзи, австралийка Эдвина Топс-Александер, голландцы Харри Смолдерс, Марк Хутзайгер, Майкл и Эрик ван дер Влойтены, Франк Шуттерт, Леопольд ван Астен, швейцарцы Мартин Фукс, Пиус Швицер, шведы Хенрик фон Эккерман, Эвелина Товек, Педер Фредриксон и Малин Барийард-Йохансен. Сильнейшие всадники Ближнего Востока уже в Европе, это катарские спортсмены Бассем Мохаммед, Шейх Али Аль Тани, а также египтяне Абдель Саид и Найэль Нассар.

Заокеанский десант представят американские всадницы Лорен Краут, Дженифер Гейтс, Лаура Краут, Джессика Спрингстин, мексиканец Жозе Альфредо Эрнандес Ортега, колумбийцы Карлос Энрике Лопез Лизаразо и Рене Лопез.

К пятому этапу Global Champions League лидирующие позиции оставляет за собой сборная «Шанхай Свонс» (90 баллов). Команда выиграла два этапа подряд, в Дохе и Мехико. На втором месте команда «Сент-Тропе Пайретс» (79 баллов). Серьезно улучшила позиции после победы в Шанхае, команда «Монако Асес», сейчас она на третьем месте с 74 баллами.

Всадники и лошади:

https://www.globalchampionstour.com/events/2019/madrid/riders-and-horses/