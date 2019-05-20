Мартин Фукс – выиграл Гран-при Мадрида. «Лондон Найтс» – номер один на этапе GCL

В Мадриде Мартин Фукс праздновал триумф дважды: сначала в командных соревнованиях (вместе с британцем Беном Майером всадники принесли победу сборной «Лондон Найтс») и далее в финальном испытании Гран-при.

Тридцать четыре спортивные пары вышли на покорение маршрута Гран-при, выстроенного по проекту испанского курс-дизайнера Сантьяго Верелы. В итоге – одиннадцать чистых результатов. Двенадцатое призовое место взяла шведка Малин Бариярд-Йохансен верхом на Эйч энд Эм Индиана. Пара прошла маршрут основного испытания без провалов, но получила один штраф за превышение нормы времени, а посему потеряла возможность участвовать в перепрыжке.

Еще до начала финального испытания, было практически очевидным, – только чистый и скоростной результат может позволить всадникам рассчитывать на подиум. Людгер Бербаум в седле Казелло «не прошел» по этим двум показателям. С девятью штрафами немец остановился на одиннадцатом месте. Не поднялся выше десятого результата Бен Майер на Экспложен W, пара допустила два провала. Но и одной ошибки было достаточно, чтобы распрощаться с мыслью о Гран-при. По одному провалу допустили бельгиец Жером Гери на Кель Омм де Ус, немец Маркус Энинг на Фэнки Фред, португалка Лучана Диниш на Вертиго дю Дезерт, а также шведка Эвелина Товек на Далила де ла Помм.

Сделав ставку на точность, Даниэль Дойсер в седле Калисто Блю потратил довольно времени, чтобы прийти к финишу с нулями на табло штрафных. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 45,92 секунды и замкнула пятерку лидеров. Победительница Гран-при в Шанхае Даниэль Голдштейн верхом на Лиззимэри отлично провела выступление и в Мадриде. Окончив перепрыжку за 40,86 секунды израильская всадница остановилась в шаге от пьедестала.

Голландец Барт Блес на Ган Ди остановил стрелку секундомера на отметке в 40,11 секунды, обеспечив себе третье место. Его соотечественник Майкл ван дер Влойтен верхом на Дана Блю завершил перепрыжку за 39,77 секунды. Но оставалось еще одно, последнее выступление Мартина Фукса и Чаплина. И пара не упустила своего звездного часа. Швейцарец знал, как пройти маршрут лучше и быстрее, его время составило 39,49 секунды.

«Чаплин был супер; стадион удивительный, и зрители тоже, – сказал Мартин Фукс после выступления. – Мне повезло, что я вышел на перепрыжку последним, я знал, что мне нужно сделать, а испанская публика меня поддержала. Я видел выступление Майкла на своем телефоне… и понял, что могу сделать лучше, чем он. Победа здесь – это фантастическое чувство. Я впервые здесь, и еще вернусь, в этом нет ни малейшего сомнения!»

Днем ранее Мартин Фукс праздновал победу сборной «Лондон Найтс», за которую он сражается в этом сезоне. Первый раунд пятого этап Global Champions League для половины участников прошел играючи. Шесть команд провели турнир чисто. Во втором раунде успех повторили четыре сборных, но по времени выиграли «лондонские рыцари».

Результаты Гран-при Мадрида:

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1625/html/en/longinestiming/resultlist_10.html

Турнирная таблица LGCT:

https://results.hippodata.de/2019/1625/docs/lgct_ranking_after_madrid_2019.pdf

Результаты пятого этапа GCL:

https://results.hippodata.de/2019/1625/docs/r_60_round_2.pdf

Турнирная таблица GCL:

https://results.hippodata.de/2019/1625/docs/gcl_ranking_after_madrid_2019.pdf