Сборная Швейцарии победила в стартовом этапе Кубка Наций

Действующий чемпион – команда Бельгии на втором месте. Хозяева соревнований, сборная Франции поднялась на третью ступень пьедестала. Для шести европейских команд прошедшие испытания носили квалификационный характер, две сборные из Бразилии и Канады приняли участие в турнире, но без права начисления победных баллов.

Традиционно соревнования прошли в два раунда. Маршрут был составлен по проекту курс-дизайнера Фредерика Коттиера и его команды во главе с Грегори Бодо. Для всех без исключения сборных эта трасса показалась крепким орешком. Но тон соревнованиям задали швейцарцы и бельгийцы, закончившие первый раунд с четырьмя штрафными. Новичок сборной Швейцарии юный всадник Брайан Бальсигер в паре с Клузо де Ласюс совершил два провала, и его результат не пошел в зачет. Его товарищ по команде Поль Эстерманн на Лонд Пепси допустил одну ошибку, зато Стив Герда на Альбфуэрен’с Бьянке и Никлаус Рутчи на Кардано СиЭч были безупречны.

У бельгийцев не лучшим образом провел первый раунд Питер Девос на Клэр Зед, но к счастью его четырнадцать штрафных не были учтены. С четырьмя штрафными пришел к финишу Николя Филиппаертс на Эйч эед Эм Чилли Уилли, двое других представителей сборной: Нильс Бруенсилс на Утамаро Д Эсоссинес и Грегори Вателе на MJT Невадо’с выступили чисто. Остальные сборные закончили первый день соревнований с солидным багажом штрафных, и могли надеяться только на ошибки соперников во втором раунде.

Лидеры соревнований были последовательно успешны и в финальном турнире. Сборная Швейцарии не добавила ни одного штрафа, а бельгийцы получили только одно очко за превышение нормы времени, окончив соревнования с пятью штрафными в сумме. Французы заняли третье место (восемь штрафных). Чертвертый результат показали ирландцы, замкнули пятерку лидеров – бразильцы.

Победу на Гран-при Ла Боль одержала чемпионка ВКИ-2018 немецкая всадница Симоне Блюм в седле DSP Алис. Сорок пять спортивных пар приняли участие в главном индивидуальном турнире. Но только восемь участников прорвались в перепрыжку. Далее, трое отсеялась из претендентов на главный трофей: голландец Дорон Куиперс на Чарли, француз Оливье Робер верхом на Вангог дю Мас Гарнье и бельгиец Грегори Вателе на Айрон Мэн ван де Паденбор совершили по одному провалу. Юная британская всадница Эми Инглис в седле Уишес была предусмотрительная и осторожна. Пара прошла маршрут без ошибок, не превысила норму времени, но результат в 48,84 секунды не был достаточным, чтобы взойти на пьедестал.

Ирландец Драаг Кенни на Импортант де Мюз занял третье место, время прохождения маршрута составило 43,90 секунды. Преуспевший в командных соревнованиях, Стив Герда в паре с Альбфуэрен’с Бьянкой, был безупречен и на Гран-при. Швейцарец пришел к финишу за 43,82 секунды, это второе место. Немка Симоне Блюм в седле DSP Алис обошла серебряного призера на пять десятых секунды и завершила перепрыжку за 43,33 секунды.

Результаты первого этапа Кубка Наций:

https://results.hippodata.de/2019/1644/docs/c7_-_longines_fei_jumping_nations_cup%E2%84%A2_de_france_round_2_team_results.pdf

Результаты Гран-при Ла Боль:

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1644/html/en/longinestiming/resultlist_C15.html