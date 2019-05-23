Олимпийская сборная России по троеборью сражается в Польше

Состав команды России:

1. Александр Марков на Кюрфюрстин

2. Андрей Митин на Гюрзе

3. Евгения Высоцкая на Эклер д’Амур

Предстоящий отборочный турнир для группы С (Центральная и Восточная Европа и Центральная Азия) позволит победителю сразу же получить заветную путевку на Олимпиаду. Второй шанс – можно квалифицироваться по общим итогам рейтинга Кубка Наций 2019 года.

Принимающая сторона заявила шесть участников соревнований, это Ян Каминский на Ярде, Матеуш Киемпа верхом на Гранд Супрем, Мариус Клениук на Уиноне, Джоанна Павлак на Фантестик Фриеде, Павел Списак верхом на Бандерасе и Павел Варшавский на Аристо А-Зед и Филере. Однако, в командных турнирах допускается не более четырех спортсменов.

Белоруссию представят Александр Фаминов на Мартиние, Ханна Немтсава верхом на Гамбринусе, Роман Варанко на Дервише и Александер Заленко на Вердикте.

В командных турнирах также принимает участие сборная Германия, но для немцев турнир не является отборочным на Олимпиаду. Равнение на чемпиона мира и Европы, чемпиона Олимпийских игр – Михаэля Юнга. В Польше спортсмен выступит в седле Фишершипмюнк FRH. Компанию звезде мирового троеборья составят его соотечественники: Питер Томсен на Казино 80, Жули Вевер на Рулинг Спирит, Ванесса Болтинг в седле Карлсон Би и другие немецкие троеборцы, выступающие в командных и индивидуальных испытаниях.

Соревнования конного фестиваля Баборовка пройдут в классическом формате: выездка в четверг и пятницу, кросс-кантри в субботу, турнир по конкуру в воскресенье. Состоятся также соревнования в классах CCI3*-S, CCI2*-S и CCIYH2*-S для молодых лошадей, а также национальный класс CNC-L для менее опытных всадников.

Всадники и лошади:

http://www.baborowko.pl/festiwal_eng/download/2019/listy/2019_CI_0054_C_S_08_master_list.pdf