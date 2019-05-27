Польша и Франция провели квалификационные турниры по троеборью

Победу на родном турнире одержала команда Польши и ее представители: Джоанна Павлак на Фантестик Фриеде, Павел Списак верхом на Бандерасе, Павел Варшавский на Аристо А-Зед и Мариус Клениук на Уиноне. Сборная квалифицирована на Олимпиаду.

Второе место заняла белорусская команда. Из четырех пар, лишь две закончили турнир полностью. Это Роман Варанко на Дервише и Александр Фаминов в седле Мартини. Поскольку только победа на турнире в Баборовке обеспечивала выход на Олимпиаду, белорусы также не получили заветную путевку в Токио.

Россияне показали третий результат. Только одна наша пара – Евгения Высоцкая и Эклер д’Амур полностью прошла все испытания. Россиянка в общем зачете CCIO4* заняла 12-е место. Пара получила 65,1 штрафных очка. Евгения Высоцкая безошибочно прошла препятствия кросса, но получила десять штрафов за превышение нормы времени на кросс-кантри. В финальном испытании по конкуру спортсменка допустила один провал и получила четыре штрафных очка.

Два других участника российской сборной не прошли кросс-кантри. Александр Марков верхом на Курфюрстине и Андрей Митин в седле Гюрзы вынуждены были сойти с трассы.

Параллельно с соревнованиями в Польше, во французском Сомюре прошел квалификационный турнир CCI3*-L для группы G (Океания и Юго-Восточная Азия). На кону – две путевки в Токио.

Первое место по итогам всех испытаний заняла сборная Японии, окончившая соревнования с результатом в 129,3. Японцы имеют автоматическое право участия в Олимпиаде без квалификационных условий, как принимающая страна. Но самураи заявили, что готовы сражаться от начала до конца, и обошли всех соперников. Второе место у команды Китая. Третий результат продемонстрировала сборная Таиланда, четвертое – заняла команда Гонконга.

В индивидуальном зачете победу CCI4*-L в четвертый раз (!) одержал австралийский всадник Кристофер Бертон. Свой триумф во французском Сомюре австралиец праздновал в 2012, 2016 и 2018 годах. В этом году Кристофер Бертон победил в седле Полистар I. Серьезную заявку на лидерство пара сделала уже после первого турнира по выездке, заняв первую строчку в турнирной таблице. Далее они были лучшими в кросс-кантри, и завершили испытание по конкуру без ошибок.

Со второго по восьмое место в индивидуальном зачете оккупировали представители принимающей стороны – французы. Серебряным призером соревнований CCI4*-L стал Жан Лу Биго верхом на Утрилло дю Халаж. Третье место занял Кристофер Сикс на Тотем де Бресе.