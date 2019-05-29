Этап Кубка Наций организует Санкт-Галлен

В соревнованиях принимают участие восемь сборных. Пять команд дивизиона номер один проведут турнир, чтобы набрать драгоценные квалификационные баллы. Среди них, сборные Австрии, Великобритании, Италии, Франции и Швейцарии. Команды Дании и Норвегии (обе входят во Второй европейский дивизион), а также сборная Бразилии участвуют в соревнованиях без права пополнить баллами турнирную таблицу.

Первый этап прошел в Ла Боль (Франция) победу одержали швейцарцы, второе место у бельгийцев, третьими завершили турнир французы. Каждая сборная может включать минимально три спортивные пары, максимально – четыре. Тренеры команд еще имеют время на окончательную расстановку участников.

Составы сборных следующие:

Австрия:

Роланд Энглбрехт

Джулия Хутзайгер-Кайзер

Феликс Коллер

Магдалена Маргритер

Анна Меркель

Великобритания:

Лаура Ренуик

Уильям Фуннел

Холли Смит

Джеймс Уильсон

Гай Уильямс

Италия:

Эмануэле Гаудиано

Лючия Ле Жене Виццини

Ждулия Мартитенго Маркет

Лука Марзиани

Риккардо Пизани

Франция:

Николя Делмот

Гийом Футриер

Эмерик Жорж

Пенелопа Лепрево

Кевин Стаут

Швейцария:

Стив Герда

Брайан Балзингер

Мартин Фукс

Пуаль Эстерманн

Пиус Швицер

Дания:

Ким Кристенсен

Сорен Педерсен

Моллер Сорен Рохде

Томас Сандгаард

Андреас Шоу

Норвегия:

Пал Флам

Йохан-Себастьян Гулликсен

Виктория Гулликсен

Валдар Мари Лонгем

Хаарр Марит Сколлеруд

Бразилия:

Стефан де Фриетас Банча

Марлон Модоло Занотелли

Фелипе Амарал

Педро Венисс

Педро Жункейра Малаерт

В индивидуальных соревнованиях примут участие бельгиец Грегори Вателе, швед Хенрик фон Эккерман, ирландец Билли Томей, итальянец Лука Мария Монета, американцы Уилтон Портер, Пэрис Селлон. На домашнем манеже выступит огромная армия швейцарских всадников, среди них Артур Густаво Да Сильва, Яника Спрингер, Вернем Муфф, Джейн Филипс Ричард.

Следующая остановка Кубка мира в середине июня в польском Сопоте.

Всадники и лошади:

http://results.hippo-server.net/2019/1645/masterlist/index.html