В Гамбурге проходит шестой этап LGCT и GCT

Два обладателя золотых билетов на Супер Гран-при 5* LGCT сезона 2019 уже в Гамбурге, это бельгиец Питер Девос и француз Жульян Эпайяр. Лидер, на протяжении трех последних этапов LGCT, Питер Девос (120 баллов) участвует с двумя лошадьми: Апарт и Клэр Зед. Французский всадник выступит с Индаго и Виртуоз дю Риверди.

Впечатляющим составом выступают хозяева соревнований. Занимающий вторую строчку турнирной таблицы LGCT Даниэль Дойсер (115 баллов) заявил двух сильнейших лошадей Корнет и Корнет д’Амур. В турнирах также участвуют Кристиан Альманн, Маркус Энинг, Марко Кутчер, Людгер Бербаум, Ханс-Дитер Дрехер, Тобиас Майер, Мариус Теббел, Филипп Вайшаупт. Местная сборная «Гамбург Джайант» на данный момент на восьмом месте (77 баллов). Дома и стены помогают, у «гамбургских великанов» есть все шансы продвинутся в турнирной таблице.

В командных и индивидуальных соревнованиях сразятся ирландцы: Бертрам Аллен, Шейн Брин, Майкл Даффи, Денис Линч, Марк Маклей, Шейн Свитнам; британцы: Скотт Браш, Бен Майер, Эмили Моффит, Майкл и Уильям Уитакеры; бельгийцы: Оливье Филиппаертс, Йос Верлой, Карел Кокс, Уильм Вермеер; голландцы: Харри Смолдерс, Марк Гутзайгер, Юр Вриелинг; шведы: Педер Фредриксон, Малин Барийард-Йохансен; американки: Дженнифер Гейтс, Лорен Хог, Марджи Голдштейн-Энгль, а также итальянец Эмануэле Гаудиано, португалка Лучана Диниш, испанец Эдуардо Алварес Азнар.

После пяти этапов Global Champions League сборная «Шанхай Свонс» (120 баллов) с серьезным отрывом от преследователей, сохраняет лидирующие позиции. Команда выиграла два этапа подряд, в Дохе и Мехико. На втором месте команда «Сент-Тропе Пайретс» (89 баллов). Третью строчку турнирной таблицы разделяют две сборные: «Монако Асес» и «Майами Селтикс», обе команды набрали по 87 баллов.

Всадники и лошади:

http://www.hippobase.com/EventInfo/Entries/CompetitorHorse.aspx?EventID=850