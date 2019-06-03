Даниэль Дойсер выиграл Гран-при Гамбурга. Этап GCL взяли «Сент-Тропе Пайрэтс»

На маршруте финального Гран-при, выстроенного по проекту немецкого курс-дизайнера Фрэнка Ротенбергера, перекладины сыпались без остановок, ловушка времени тоже работала отменно. Любимцы публики Людгер Бербаум на Кул Филлинг, Кристиан Альманн в седле Клинтрексо Зед, Маркус Энинг на Фанки Фред и другие звезды немецкого и мирового конкура собрали серьезный урожай штрафных и не сумели прорваться в перепрыжку.

Но и разгадавшим замысловатый маршрут финального испытания немке Джейн-Эф Майер-Зиммерманн на Буттер’с Минимах, британцу Бену Майеру на Конконе и бразильянке Карине Джоннапетер в седле Каспер 150, тоже не светило продолжить борьбу за Гран-при. Всадники пришедшие к финишу без единого провала, получили по одном штрафу за превышение нормы времени.

Великолепная четвёрка вышла в перепрыжку. К счастью, гамбургской публики, шансы, увидеть немецких всадников на пьедестале, были высоки. К Даниэлю Дойсеру присоединился его соотечественник Филипп Вейшаупт верхом на Ке Фантастика. Увы, Филипп Вейшаупт допустил два провала и остановился на четвертой позиции. А вот швед Педер Фредриксон на Эйч энд Эм Алл Ин был точен. Без единой помарки всадник пришел к финишу за 49,98 секунды и занял третье место. Много быстрее был египтянин Найель Нассар в седле Люцифера V, пара завершила перепрыжку за 46,18 секунды и стала второй. Победители Даниэль Дойсер и Жасмин v. Бисшоп остановили стрелку секундомера на отметке в 45,95 секунды.

«Эта победа очень особенная, прежде всего потому, что я одержал ее перед своей публикой», – сказал Даниэль Дойсер. – И еще я всегда питал много надежд на эту кобылу. Это ее первая важная победа, чем я очень горжусь. Я знал, что должен рискнуть и быть очень быстрым, чтобы выиграть сегодня. Все было впритык, но я очень рад, что всё же это сработало! Я хотел победить!»

Шестой этап Global Champions League выиграла сборная «Сент-Тропе Пайрэтс» и ее представители бельгиец Питер Девос верхом на Клэр Зед и француз Оливье Робер на Вивальди де Минео. Второе место заняла команда «Майами Селтикс» и ее всадники Уильям Уитакер и Шейн Брин. Третий результат показали «Пари Пантерс», и сражавшиеся за сборную Дженнифер Гейтс и Найель Нассер.

Первый раунд без штрафных закончили только две сборные: «Майами Селтикс» и «Нью-Йорк Эмпаэр». Во втором раунде «пираты Сент-Тропе» наверстали упущенное и были предельно точны и быстры. Всадники «Майами Селтикс» завершили испытание с четырьмя штрафными и уступили «пиратам» по времени. «Парижские пантеры» в сумме набрали восемь штрафных, так же как и «Берлинские орлы», и «Лондонские рыцари». Но «пантеры» обошли двух последних по скорости.

Победу в легендарном гамбургском дерби CSI 4* одержал немец Нисс Люнебург верхом на Кардилло. Дважды на родном турнире всадник провел чистые выступления. В первом раунде время прохожения испытания составило 175,14 секунды, во втором – 53,52 секунды. Ирландец Шейн Брин на Кен Йа Макан тоже был точен, но уступил немецкому всаднику в решающем поединке чуть более секунды, окончив перепрыжку за 54,71 секунды. Замкнула трио лидеров немка Сандра Ауффарт верхом на Нупафид’с Висте.

Результаты Гран-при Гамбурга:

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1643/html/en/longinestiming/resultlist_07.html

Турнирная таблица LGCT:

https://results.hippodata.de/2019/1643/docs/lgct_ranking_after_hamburg_2019.pdf

Результаты GCL этап 6:

https://results.hippodata.de/2019/1643/docs/60finalresult.pdf

Турнирная таблица GCL:

https://results.hippodata.de/2019/1643/docs/gcl_ranking_after_hamburg_2019.pdf

Результаты дерби CSI 4*:

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1643/html/en/longinestiming/resultlist_14.html