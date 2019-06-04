Франция выиграла этап Кубка Наций в Санкт-Галлене. Стив Герда победил на Гран-при

Старт этапам Кубка Наций был положен во французском Ла Боль. В первом этапе во Франции победили швейцарцы. Сборная Франции, в свою очередь, вырвала победу у швейцарцев на их территории. Как и в прошлом году! Всего в турнире приняло участие восемь сборных, пять из которых входят в Первый европейский дивизион.

Первый раунд чисто завершили только две сборные: Италии и Франции. А вот хозяева соревнований получили четыре штрафа, два швейцарских всадника допустили по провалу – Никлаус Рутчи в седле Кардано СиАш и Мартин Фукс верхом на Чаплине. По итогам лучшего времени, результат последнего был засчитан. Таким образом, эти три команды стали лидерами после первого раунда.

Второй раунд всем трем сборным преподнёс сюрприз. Дело в том, что французы, итальянцы и швейцарцы после окончательного подведения итогов двух раундов набрали одинаковое количество штрафных – по четыре каждая. Бескомпромиссная борьба продолжилась в перепрыжке. Каждая сборная выставила на финальное испытание по одному всаднику-представителю. Француз Гийом Футрие верхом на Вандоко де Кап был безупречен, пара провела перепрыжку чисто за 44,09 секунды. Итальянка Джулия Мартиненго Маркет в седле Элзас тоже не подкачала. Безошибочное выступление пара завершила за 44,54 секунды и принесла сборной второе место. Швейцарец Стив Герда на Альбфуэрен’с Бьянке сделал ставку на скорость и прошел маршрут за 43,46 секунды. Но сбитая перекладина принесла звездной паре четыре штрафных, что не позволило сборной подняться выше третьего места.

Свой триумф Стив Герда праздновал двумя днями ранее, выиграв Гран-при Санкт-Галлена. Как это ни парадоксально, но на родине номер один мирового рейтинга, никогда не выигрывал Лонжин Гран-при CSIO 5*. Эта «несправедливая ошибка» в карьере лучшего всадника планеты, была исправлена в Санкт-Галлене. Свою победу Стив Герда взял в седле 10-летнего мерина Вернар де Серизи.

Маршрут Гран-при, выстроенный по проекту местного курс-дизайнера Жерара Лаша, штурмовали четыре десятка претендентов. По правилам, испытание проходит в два гита, для участия в заключительном – допускаются двенадцать спортивных пар, показавших лучшие результаты. Первый раунд чисто провели только два участника: француженка Пенелопа Лепрево на Ванкувере де Ланлоре и швейцарец Брайан Балсигер в седле Клузо де Лассу. Стив Герда допустил один провал.

Финальное испытание победители Стив Герда и Вернар де Серизи провели просто блестяще. Пара была самой быстрой, и завершила свое чистое выступление за 47,62 секунды. Второе место тоже занял швейцарский всадник Густав Артур да Сильва верхом на Инонстоп ван Т Вурхоф. Серебряные призеры пришли к финишу за 48,03 секунды. На третьей позиции разместилась британская всадница Лора Ренвик в седле Дублин V, окончившая чистое выступление за 49,47 секунды.

Результаты второго этапа Кубка Наций:

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1645/html/en/longinestiming/resultlist_S9.html

Результаты Гран-при Санкт-Галлена:

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1645/html/en/longinestiming/resultlist_S5.html