Канны: город звёзд и гламура принимает этап LGCT и GCT

Семь всадников из первой десятки турнирной таблицы Longines Global Champions Tour 2019 готовы укрепить свои лидирующие позиции в Каннах. В предстоящих соревнованиях принимает участие нынешний лидер LGCT – немец Даниэль Дойсер (155 баллов), только что выигравший на домашнем этапе в Гамбурге. Турниры немецкий всадник проведет с двумя лошадьми: Каллисто Блю и Корнет д’Амур. Занимающий вторую позицию бельгиец Питер Девос (145 баллов), готов вернуть пальму первенства в индивидуальном зачете. Действующий чемпион LGCT британец Бен Майер (106 баллов) на третьем месте. Продвинуться вверх в рейтинге ему могут помочь две сильнейшие лошади: Экспложен W и Дон Вита.

Всего шесть баллов уступает британцу шведский всадник Педер Фредриксон (100 баллов). Каннский этап счастливый для шведа, в прошлом году он получил свою «пальмовую ветвь», выиграв здесь Гран-при. Голландец Макл ван дер Влойтен (98 баллов), замыкающий пятерку лидеров, тоже среди участников соревнований. Недалеки от вершины айсберга и другие всадники топ-десять, поспешившие в Канны за новыми победами. Это, бельгиец Нильс Бруенсилс (94 балла), шведка Эвелина Товек (86 баллов).

Разумеется, французские конкуристы в абсолютном большинстве в Каннах. Лучшие всадники страны готовы поспорить за высшие награды на родном этапе. В командных и индивидуальных соревнованиях участвуют Кевин Стаут, Ив Роже Бост, Симон Делестр, Жульян Эпайяр, Эдуард Леви, Филипп Розье.

Каннам не привыкать принимать звезд. В турнирах сразятся лучшие всадники мира: британец Скотт Браш, австралийка Эдвина Топс-Александер, немцы Маркус Энинг и Кристиан Кукук, ирландцы Бертрам Аллен, Шейн Брин, Денис Линч, американки Джессика Спрингстин, Марджи Гольдштейн-Энгл, бельгицы Грегори Вателе и Оливье Филиппаертс, бразильцы Юрий Мансур и Марлон Модоло Занотелли, итальянцы Эмануэле Гаудиано и Альберто Зорзи, швед Хенрик фон Эккерман, гречанка Афина Онассис, египтянин Абдель Саид.

Международное конное шоу в Каннах с момента своего основания стало одним из самых роскошных и престижных в мире. С тех пор как турниры вошли в календарь серии LGCT и GCL, соревнования пополнили копилку призовых и расширили зрительские трибуны. Турниры Longines Global Champions Tour с участием ведущих мировых всадников и лошадей традиционно проходят вечером, когда арена освещена разноцветными огнями. Прекрасное сочетание гламура и спорта высшего класса!

Местной команде «Каннс Старс», бесспорно, обеспечена жаркая поддержка каннской публики. После шести этапов, сборная сумела занять только 14-ое место из 16-ти. Лидерство в Global Champions League удерживает команда «Шанхай Свонс» (124 балла). Победившая на прошлом этапе в Гамбурге сборная «Сент-Тропе Пайрэтс» (119 баллов), не только осталась на второй позиции, но и серьезно сократила отставание от лидера. Третью строчку турнирной таблицы занимает сборная «Майами Селтикс» (112 баллов).

Всадники и лошади:

https://www.globalchampionstour.com/events/2019/cannes/riders-and-horses/