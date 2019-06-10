Нильс Бруенсилс выиграл в Каннах Гран-при. Сборная «Мадрид ин Моушн» чисто взяла этап GCL

Маршрут, выстроенный на песчаном покрытии роскошного пляжа по проекту французского курс-дизайнера Грегори Бодо, сумели безошибочно пройти девять спортивных пар из тридцати трех. Но лишь пятеро участников перепрыжки пришли к финишу финального испытания с нулями на табло штрафных.

Праздновавший победу в командных соревнованиях, голландец Эрик ван дер Влойтен верхом на Уиншкинд 19, допустил два провала в перепрыжке и занял десятое призовое место. С двумя ошибками пришел к финишу и катарский всадник Бассем Мохаммед верхом на Гюндере. Самый юный участник Гран-при, 21-летний датчанин Эмиль Халлюндбаек в седле Чалиско сбил одну перекладину и занял восьмое место. Такое выступление, безусловный успех юного таланта. Голландец Майкл ван дер Влотен на Верди ТэЭн, как и единственный представитель принимающей стороны, вышедший на финишную прямую – француз Оливье Перро на Венеции д’Эгийи также не сохранили чистый счет, и получили по четыре штрафа каждый.

Пятерка лидеров каннского этапа показала красивый спорт и безошибочные выступления. Пятое место взял ирландец Шейн Брин на Ипсвич ван де Волфсаккер, пара остановила стрелку секундомера на отметке в 38,10 секунды. Бельгиец Питер Девос на Эспуар закончил перепрыжку за 37,39 секунды. Занявший третью ступень пьедестала Даниэль Дойсер показал отличную скорость, время прохождения маршрута составило 35,97 секунды. Серебряные призеры Скотт Браш и Хелло Мистер Президент были быстрее на три десятых секунды, их результат в 35,66 секунды. Более чем на секунду опередил британца победитель Гран-при Нильс Бруенсилс на Гарсия де Мюз. Пара прилетела к финишу за 34,69 секунды.

Голландцы Майкл и Эрик ван дер Влойтены принесли победу в седьмом этапе Global Champions League своей команде «Мадрид ин Моушн». Только этим участникам верхом на Верди ТэЭн и Уиншкинд 19 удалось пройти оба раунда без штрафных. Для других, маршрут оказался сложнейшей головоломкой. Ошибок было предостаточно.

К слову сказать, первый раунд чисто прошла также сборная «Нью-Йорк Эмпайяр». Но второй раунд принес «ньюйоркцам» неприятный сюрприз. Выступающий за команду ирландский всадник Денис Линч в седле Ван де Вивальди сошел с дистанции. Несмотря на чистое выступление его товарища по команде, немца Ханса-Дитера Дрехера верхом на Принце, команда «Нью-Йорк Эмпайяр» заняла последнее место на этапе. Если бы был третий участник сборной или заявлена для выступления еще одна лошадь, у команды был бы реальный шанс на победу. Иначе как тактическим проигрышем, такой результат не назовешь.

Второе место в Каннах завоевала команда «Майами Селтикс», состоящая, кстати говоря, из трех спортивных пар. Харри Чарльс на АВС Кантинум Круиз, Шейн Брин верхом на Ипсвич ван де Волфсаккер и Джессика Спрингстин на ЭрЭмЭф Зесили совместными усилиями не превысили восемь штрафных. Третий результат показал бессменный лидер сезона – «Шанхай Свонс». Выступившие за сборную Педер Фредриксон на Эйч эед Эм Кристиан К и Даниэль Дойсер на Калисто Блю допустили по одному провалу в первом раунде. В финальном раунде, оба всадника были предельно собраны и пришли к финишу без единой ошибки.

Результаты Гран-при:

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1626/html/en/longinestiming/resultlist_15.html

Турнирная таблица LGCT:

https://results.hippodata.de/2019/1626/docs/lgct_ranking_2019_after_cannes.pdf

Результаты GCL этап 7:

https://results.hippodata.de/2019/1626/docs/60finalresult.pdf

Турнирная таблица GCL:

https://results.hippodata.de/2019/1626/docs/gcl_ranking_2019_after_cannes.pdf