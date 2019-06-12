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Сопот проводит этап Кубка Наций. Соревнования CCI5*-L принимает Лухмюлен
В Сопоте (Польша) пройдет третий этап Кубка Наций для Первого европейского дивизиона. Лухмюлен (Германия) принимает троеборцев на турнирах чемпионата Лонжин CCI5*-L. Соревнования в двух странах пройдут с 13 по 16 июня.
После двух из семи этапов Кубка Наций наметились лидеры Дивизиона номер один. Первую строчку турнирной таблицы разделяют сборные Франции и Швейцарии. Обе команды выиграли по одному этапу и набрали по 180 баллов, каждая. Далее следуют немцы (120 баллов), четвертое место разделяют итальянцы и нынешние чемпионы – бельгийцы (90 баллов у каждой команды).
В Польше в командных турнирах участвуют восемь сборных, шесть из них входят в Первый европейский дивизион и будут сражаться за квалификационные баллы, это сборные Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландов и Франции. Команды Бразилии и Польши примут участие в турнире, но без права заработать баллы.
Составы сборных следующие:
Австрия:
· Стефан Эдер
· Роланд Энглбрехт
· Анна Меркель
· Матиас Райш
· Марианн Шиндель
Бельгия:
· Нильс Бруенсилс
· Питер Девос
· Франсуа Мати (младший)
· Гудрюн Паттеет
· Ив Вандерхасселт
Германия:
· Даниэль Дойсер
· Геррит Ниеберг
· Йорн Спреш
· Патрик Шульмайер
· Андре Тиеме
Ирландия:
· Бертрам Аллен
· Питер Молоне
· Пол О’Шеа
· Шейн Свитнам
· Билли Твомей
Нидерланды:
· Барт Блес
· Уильям Грив
· Кевин Йосемс
· Дорон Куиперс
· Дженс ван Грунсвен
Франция:
· Ив Роже Бост
· Симон Делестр
· Алексис Дерубо
· Марк Дилассе
· Оливье Робер
Польша:
· Ян Бобик
· Кшистоф Людвичак
· Андрей Оплатек
· Войцех Войчанец
· Радослав Залевски
Бразилия:
· Фелипе Амарал
· Луис Фелипе де Азеведо
· Карина Йоханпетер
· Юрий Мансур
· Педро Жункера Малаерт
Отличная новость для российских болельщиков. В Сопоте, в индивидуальных турнирах примет участие наш всадник Егор Щибрик. Россиянин выступит с четырьмя лошадьми: Кьяра, Казанова Эф Зед, Хэлдор и Титус Зед.
Более 60-ти лет немецкий Лухмюлен организует крупнейшие соревнования конного спорта, в том числе, пять чемпионатов Европы в 1975, 1979, 1987, 1999 и 2011 годах и Всемирные конные игры в 1982 году. FEI вновь выбрала Лухмюлен для проведения чемпионата Европы по троеборью. Шестой чемпионат Европы этого года принесет и самому городу титул чемпиона, дело в том, что Лухмюлен – рекордсмен по проведению чемпионатов.
В турнирах участвуют сильнейшие троеборцы мира. Номер один в мировом рейтинге, новозеландский всадник Тим Прайс, он заявил двух лошадей: Аскона М и Фалько. Конкуренцию на родном турнире ему составят сильнейшие немецкие всадники, в их числе Ингрид Климке, которая выступит на Аша Пэ, а также Майкл Юнг, в его распоряжении три сильнейшие лошади: Криваг Клуни, Хайлигтер и Коразон.
Всадники и лошади II этапа Кубка Наций:
file:///C:/Users/tatia/Downloads/Master-List-Lotto-CSIO5-2019.pdf
Всадники и лошади Лонжин CCI5*-L:
https://tgl.luhmuehlen.de/en/competitors/nominated-entries.html