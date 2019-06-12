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Сопот проводит этап Кубка Наций. Соревнования CCI5*-L принимает Лухмюлен

Сопот проводит этап Кубка Наций. Соревнования CCI5*-L принимает Лухмюлен
Grand Prix

1 час назадОбновлено 47 мин. назад

В Сопоте (Польша) пройдет третий этап Кубка Наций для Первого европейского дивизиона. Лухмюлен (Германия) принимает троеборцев на турнирах чемпионата Лонжин CCI5*-L.  Соревнования в двух странах пройдут с 13 по 16 июня.

После двух из семи этапов Кубка Наций наметились лидеры Дивизиона номер один. Первую строчку турнирной таблицы разделяют сборные Франции и Швейцарии. Обе команды выиграли по одному этапу и набрали по 180 баллов, каждая. Далее следуют немцы (120 баллов), четвертое место разделяют итальянцы и нынешние чемпионы – бельгийцы (90 баллов у каждой команды).

В Польше в командных турнирах участвуют восемь сборных, шесть из них входят в Первый европейский дивизион и будут сражаться за квалификационные баллы, это сборные Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландов и Франции. Команды Бразилии и Польши примут участие в турнире, но без права заработать баллы.

Составы сборных следующие:

Австрия:

·       Стефан Эдер

·       Роланд Энглбрехт

·       Анна Меркель

·       Матиас Райш

·       Марианн Шиндель

Бельгия:

·       Нильс Бруенсилс

·       Питер Девос

·       Франсуа Мати (младший)

·       Гудрюн Паттеет

·       Ив Вандерхасселт

Германия:

·       Даниэль Дойсер

·       Геррит Ниеберг

·       Йорн Спреш

·       Патрик Шульмайер

·       Андре Тиеме

Ирландия:

·       Бертрам Аллен

·       Питер Молоне

·       Пол О’Шеа

·       Шейн Свитнам

·       Билли Твомей

Нидерланды:

·       Барт Блес

·       Уильям Грив

·       Кевин Йосемс

·       Дорон Куиперс

·       Дженс ван Грунсвен

Франция:

·       Ив Роже Бост

·       Симон Делестр

·       Алексис Дерубо

·       Марк Дилассе

·       Оливье Робер

Польша:

·       Ян Бобик

·       Кшистоф Людвичак

·       Андрей Оплатек

·       Войцех Войчанец

·       Радослав Залевски

Бразилия:

·       Фелипе Амарал

·       Луис Фелипе де Азеведо

·       Карина Йоханпетер

·       Юрий Мансур

·       Педро Жункера Малаерт

Отличная новость для российских болельщиков. В Сопоте, в индивидуальных турнирах примет участие наш всадник Егор Щибрик. Россиянин выступит с четырьмя лошадьми: Кьяра, Казанова Эф Зед, Хэлдор и Титус Зед.

Более 60-ти лет немецкий Лухмюлен организует крупнейшие соревнования конного спорта, в том числе, пять чемпионатов Европы в 1975, 1979, 1987, 1999 и 2011 годах и Всемирные конные игры в 1982 году. FEI вновь выбрала Лухмюлен для проведения чемпионата Европы по троеборью. Шестой чемпионат Европы этого года принесет и самому городу титул чемпиона, дело в том, что Лухмюлен – рекордсмен по проведению чемпионатов.

В турнирах участвуют сильнейшие троеборцы мира. Номер один в мировом рейтинге, новозеландский всадник Тим Прайс, он заявил двух лошадей: Аскона М и Фалько. Конкуренцию на родном турнире ему составят сильнейшие немецкие всадники, в их числе Ингрид Климке, которая выступит на Аша Пэ, а также Майкл Юнг, в его распоряжении три сильнейшие лошади: Криваг Клуни, Хайлигтер и Коразон.

Всадники и лошади II этапа Кубка Наций:

file:///C:/Users/tatia/Downloads/Master-List-Lotto-CSIO5-2019.pdf

Всадники и лошади Лонжин CCI5*-L:

https://tgl.luhmuehlen.de/en/competitors/nominated-entries.html

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