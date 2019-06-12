Сопот проводит этап Кубка Наций. Соревнования CCI5*-L принимает Лухмюлен

После двух из семи этапов Кубка Наций наметились лидеры Дивизиона номер один. Первую строчку турнирной таблицы разделяют сборные Франции и Швейцарии. Обе команды выиграли по одному этапу и набрали по 180 баллов, каждая. Далее следуют немцы (120 баллов), четвертое место разделяют итальянцы и нынешние чемпионы – бельгийцы (90 баллов у каждой команды).

В Польше в командных турнирах участвуют восемь сборных, шесть из них входят в Первый европейский дивизион и будут сражаться за квалификационные баллы, это сборные Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландов и Франции. Команды Бразилии и Польши примут участие в турнире, но без права заработать баллы.

Составы сборных следующие:

Австрия:

· Стефан Эдер

· Роланд Энглбрехт

· Анна Меркель

· Матиас Райш

· Марианн Шиндель

Бельгия:

· Нильс Бруенсилс

· Питер Девос

· Франсуа Мати (младший)

· Гудрюн Паттеет

· Ив Вандерхасселт

Германия:

· Даниэль Дойсер

· Геррит Ниеберг

· Йорн Спреш

· Патрик Шульмайер

· Андре Тиеме

Ирландия:

· Бертрам Аллен

· Питер Молоне

· Пол О’Шеа

· Шейн Свитнам

· Билли Твомей

Нидерланды:

· Барт Блес

· Уильям Грив

· Кевин Йосемс

· Дорон Куиперс

· Дженс ван Грунсвен

Франция:

· Ив Роже Бост

· Симон Делестр

· Алексис Дерубо

· Марк Дилассе

· Оливье Робер

Польша:

· Ян Бобик

· Кшистоф Людвичак

· Андрей Оплатек

· Войцех Войчанец

· Радослав Залевски

Бразилия:

· Фелипе Амарал

· Луис Фелипе де Азеведо

· Карина Йоханпетер

· Юрий Мансур

· Педро Жункера Малаерт

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Всадники и лошади II этапа Кубка Наций:

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Всадники и лошади Лонжин CCI5*-L:

https://tgl.luhmuehlen.de/en/competitors/nominated-entries.html