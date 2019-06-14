В Стокгольме впервые пройдет этап LGCT и GCL

Соревнования пройдут на олимпийском стадионе города, который имеет вековую историю. Здесь прошли Олимпийские игры 1912 и 1956 годов и Всемирные конные игры 1990 года. На этой неделе пилотный стокгольмский проект соберет ярчайших звезд мирового конкура.

В турнирах участвуют британцы Скотт Браш, Майкл и Уильям Уитакеры, действующий чемпион LGCT – Бен Майер, немцы Людгер Бербаум, Марко Кутчер, швейцарец Пиус Швицер, австралийка Эдвина Топс-Александер, голландцы Харри Смолдерс, Йос Верлой, Леопольд Ван Астен, бельгийцы Николя Филиппаертс, Жером Гери, Йос Верлой, египтяне Найель Нассер, Абдель Саид, ирландцы Денис Линч, Марк Маклей, Шиан О’Коннор, испанец Эдуардо Альварес Азнар, итальянцы Лоренцо де Лука, Альберто Зорзи, бразилец Марлон Модоло Затонелли, португалка Лучана Диниш, американки Джениффер Гейтс, Лорен Хог, Джессика Спрингстин.

Домашние горои с мировыми именами могут с уверенностью рассчитывать на горячую поддержку шведской публики на родном этапе. На острие атаки Педер Фредриксон, к нему присоединятся Малин Барьярд-Йоханссон, Эвелина Товек, Хенрик фон Эккерман. Разумеется, самым желанным трофеем этапа станет золотой билет в плей-офф на Супер-Гран-При Longines Global Champions Tour.

Занимающий пятую строчку в турнирной таблице LGCT, британский всадник Бен Майер (121 балл), имеет отличные шансы резко продвинуться вверх. Пятерка лидеров LGCT участвует на этой неделе в других турнирах, в том числе, в этапе Кубка Наций в Сопоте. Посему для Бена Майера нет препятствий подскочить на ведущие позиции в рейтинге. Уступающий британцу всего один балл, швед Педер Фредриксон (120 баллов), также заинтересован изменить свое шестое место в турнирном рейтинге на лучшее. В отличной форме и Скотт Браш, занявший на прошлой неделе второе место на Гран-при в Каннах. Сейчас британский всадник на седьмом месте (103 балла). Подведем итоги уже через несколько дней!

По результатам семи этапов лидерство в Global Champions League удерживает команда «Шанхай Свонс» (145 баллов). После успешных турниров в Гамбурге и Каннах значительно сократила отставание от лидера, занимающая вторую позицию сборная «Майами Селтикс» (137 баллов). Всего один балл успупает ей команда «Сент-Тропе Пайрэтс» (136 баллов), находящаяся на третьем месте. Победительница этапа в Каннах сборная «Мадрид ин Моушн» (124 балла) на четвертой строчке турнирной таблицы. Замыкает пятерку лидеров команда «Монако Асес» (112 баллов).

Всадники и лошади:

https://www.globalchampionstour.com/events/2019/stockholm/riders-and-horses/