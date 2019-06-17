Шведский триумф в Стокгольме. А в Сопоте победу вырвала сборная Бельгии

Домашний этап LGCT стал счастливым как для зрителей, так и для местных всадников. Маршрут пятизвездочного Гран-при, выстроенный по проекту Ульяно Веццани, чисто прошли десять спортивных пар. Не ошиблись при взятии препятствий бельгиец Юр Вриелинг и норвежец Гир Гулликсен, но оба всадника попали в ловушку времени и не прошли в перепрыжку, получив по штрафному, каждый. Перепрыжка отсеяла Лоренцо де Лука, Марка Кутчера, Бена Майера и Вильма Вермера, – все они оставили по одной перекладине на земле и уже не могли претендовать на главный трофей.

Ирландец Майкл Даффи верхом на Лапичино провел перепрыжку чисто и занял шестое место. В пятерку лидеров прорвался голландец Леопольд ван дер Астен на VDL Гроп Мисс Антушебл. В отличном темпе прошел испытание голландец Франк Шуттер на Лионель Ди. Результат пары, остановившейся в шаге от пьедестала, составил 36,90 секунды.

Третье место занял бельгиец Йос Верлой в седле Каракаса, пришедший к финишу за 36.82 секунды. Два всадника принимающей стороны вышли в перепрыжку, и взяли высшие награды. Малин Бариярд-Йоханссон на Эйч энд Эм Индиана завершила перепрыжку за 35,36 секунды. А победители Педер Фредриксон в седле Эйч энд Эм Олл Ин были недосягаемы по скорости, их время составило 33,95 секунды!

Восьмой этап Global Champions League выиграла сборная «Лондон Найтс» и ее представители Бен Майер на Конконе и Эмили Моффит в седле Уиннинг Гуд. Первый раунд «лондонские рыцари» провели чисто, но получили один штраф за превышение нормы времени. Во втором раунде всадники были безупречны. Второе место заняла сборная «Берлин Эглс», на третьей позиции «Мадрид ин Моушн».

Сопот провел третий этап Кубка Наций для Первого европейского дивизиона. Победу одержала сборная Бельгии и ее представители: Нильс Бруенсилс, Питер Девос, Гудрюн Паттеет и Ив Вандерхасселт. Первый раунд команда завершила с четырьмя штрафными очками, финальное испытание всадники провели чисто. На втором месте сборная Ирландии, также завершившая оба раунда с четырьмя штрафными очками, но уступившая бельгийцам по скоростным показателям. На третьем месте французы. Всадники допустили по одной ошибке в каждом раунде и завершили соревнования с восьмью штрафными.

Гран-при Сопота выиграл немец Даниэль Дойсер в седле Жасмин вэдэ Бисшоп. Пара пришла к финишу в перепрыжке за 42,87 секунды. На втором месте латыш Кристапс Неретниекс верхом на Мун Рей, завершивший испытание чисто за 44,03 секунды. Третье место занял голландец Кевин Джосемс в седле Кристелло, уступивший серебряному призеру почти секунду. Время прохождения маршрута составило 45,02 секунды.

Результаты Гран-при Стокгольма:

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-global-champions-tour-of-stockholm-stockholm/resultlist_06.html

Результаты восьмого этапа GCL:

https://results.hippodata.de/2019/1690/docs/60finalresult.pdf

Результаты третьего этапа Кубка Наций:

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-fei-jumping-nations-cup-of-poland-sopot/resultlist_15.html

Результаты Гран-при Сопота:

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-fei-jumping-nations-cup-of-poland-sopot/resultlist_9.html