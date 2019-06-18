Тим Прайс выиграл соревнования CCI5*-L в Лухмюлене

Выигрывать этот турнир стало отличной семейной традицией у Прайсев. Пять лет назад свои первые пятизвездочные соревнования Тим Прайс взял именно здесь, в седле Веско. В прошлом году его супруга Джонелл Прайс праздновала триумф в Лухмюлене. На прошлых выходных Тим Прайс вновь напомнил кто здесь номер один!

«Это такое особенное ощущение снова тут соревноваться. Я выиграл свои первые 5* здесь в 2014 году, и действительно рад, что все так прекрасно прошло и в этом году, – поделился своими чувствами Тим Прайс после победы. – Я очень горд, что моя кобыла (Аскона М, прим. ред.) была стабильной на всех трех этапах соревнований. У нее своя, очень специфическая техника прыжков, и она всегда делает все возможное, чтобы сделать все правильно».

Кросс-кантри, который предшествовал финальному турниру по конкуру, прошел не совсем гладко для организаторов и участников соревнований. Из-за проливных дождей, обрушившихся на Лухмюлен, трасса кросса была размыта потоками воды. Оргкомитет CCI 5* -L обратился за помощью к пожарным, которые боролись с огромными лужами. И только после обеда спортивные пары вышли на трассу.

Лидирующую позицию занял Тим Прайс с 27,8 очками. Британец Александр Брэгг в седле Загреба отстал от новозеландца всего на два балла. Далее всадники выстроились плотной стеной в турнирной таблице, отставание друг от друга составляло десятые балы! Британская всадница Сара Буллимор верхом на Рев дю Руе набрала 32,1 балла, ее соотечественник Том Макуин на Фигаро ван хет Брокхов получил 32,3 балла, и далее по списку… Прогнозы на финальное испытание давать было трудно. Каждая ошибка могла стоить призового места.

В воскресенье троеборцы прошли турнир по конкуру на трассе, выстроенной по проекту немецкого курс-дизайнера Мартина Отто. Ошибок было предостаточно, перекладины летели как стрелы на поле битвы. Британской всаднице Саре Буллимор не удалось удержаться на третьем месте. Сбитая перекладина стоила четрех штрафов, всадница замкнула пятерку лидеров. На четвертую позицию переместился американец Франс Тириот Статес верхом на Частвине. Не сохранил чистый счет после прохождения испытания и Александр Брэгг, в паре с Загребом британец поднялся на третью ступень пьедестала.

Осторожный Том Макуин на Фигаро ван хет Брокхов провел отличное выступление, но был оштрафован за превышение нормы времени на 1,2 балла. Набрав в общем счете 35,5 баллов, британец занял второе место. Такую же стратегию – точность, а не скорость, – выбрали и победители Тим Прайс и Аскона М. Пара была оштрафована на 3,6 балла за время, но на итоговый счет это не слишком повлияло. С результатом в 31,4 балла новозеландский всадник победил на CCI 5* -L.

Параллельно с пятизвездочными турнирами, в Лухмюлене прошел национальный чемпионат CCI4* -S. Чемпионский титул завоевала Юлия Краевски верхом на Самурае дю Тот. Серебро выиграла Ингрид Климке в седле молодой восьмилетней SAP Аша Пэ. Третье место занял Дирк Шраде на Антерм де Сенс.

Результаты CCI 5* -L:

https://www.rechenstelle.de/media/filer_public/cd/a1/cda1b6a2-bbfd-4230-baed-9370eb8ffde6/longi_010_ersprges-2_abstfr3.pdf

Результаты CCI 4* -S:

https://www.rechenstelle.de/media/filer_public/38/1e/381e3a2e-9697-4581-83bc-742fccf35de7/longi_020_ersprges-2_abstfr3.pdf