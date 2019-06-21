Гестерен, Лозанна и Кашкайш – три города, три турнира высшей пробы

В Гестерене пройдет четвертый этап Кубка Наций для Первого европейского дивизиона. В предстоящих соревнованиях участвуют восемь сборных, пять из них входят в дивизион номер один и будут сражаться за квалификационные баллы. Это Австрия, Бельгия, Германия, Нидерланды и Швеция. Для сборных Бразилии, Испании и Японии турниры не носят отборочного характера.

Среди звездных участников командных и индивидуальных турниров бельгиец Жером Гери, немцы Маркус Бербаум, Симона Блюм, Морис Теббел, голландцы Марк Хутзайгер, Юр Вриелинг, шведки Стефани Холмен, Ирма Карлссон.

После трех этапов в Ла Боле, Санкт-Галлене и Сопоте в счете ведет сборная Франции, набравшая 260 баллов. Команда выиграла этап в Швейцарии, дважды брала бронзу. На второй позиции действующие чемпионы, победители этапа в Сопоте в прошлые выходные – бельгийцы (190 баллов). Всего десять баллов уступает им команда Швейцарии, расположившаяся на третьем месте с 180 баллами.

Престижнейшая серия турниров Лонжин Мастерс CSI 5* в этом году расширила географию турниров. До настоящего времени межконтинентальные соревнования по конкуру проходили в три этапа, которые принимали Париж, Гонконг и Нью-Йорк. В 2019 году еще один город присоединился к организации турниров Лонжин Мастерс CSI 5* – Лозанна.

Соревнования пройдут в живописном месте Бельрив с видом на Женевское озеро. В предстоящих турнирах участвуют номер один мирового рейтинга – швейцарец Стив Герда, его соотечественники и представители принимающей стороны: Поль Эстерманн, Никлаус Рутчи, швед Хенрик фон Эккерман, французы Симон Делестр, Филипп Розье, Пенелопа Лепрево, итальянцы Эмануэле Гаудиано, Лука Мария Монета, бельгийцы Николя Филиппаертс, Гудрин Паттеет и другие легендарные всадники.

В программе соревнований в Лозанне два неизменных зрелищных и чрезвычайно техничных турнира серии, которые проводятся на всех этапах: испытание на скорость Longines Speed Challenge и финальный Гран-при Лонжин Мастерс CSI 5*, с солидным призовым фондом.

В Кашкайше пройдет девятый этап Longines Global Champions Tour и Global Champions League. Португальским Сен-Тропе окрестили этот прекрасный курорт на берегу Атлантического океана. Кашкайш многие десятилетия проводит спортивные мероприятия международного класса, здесь проходят известные на весь мир международные соревнования по гольфу, теннису, серфингу, мотоспорту, а также знаменитый Кубок Америки по парусному спорту. Турниры пройдут на арене Манюэль Поссоло с натуральным травяным покрытием, недалеко от живописной песчаной бухты Прайя-де-Тамариз.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет немецкий всадник Даниэль Дойсер (190 баллов). Вторую позицию занимает бельгиец Питер Девос (178 баллов), на третьей строчке турнирной таблицы швед Педер Фредриксон, подскочивший в рейтинге после блестящей победы на прошлой неделе в Стокгольме.

В списке участников предстоящего этапа только звездные имена: немцы Маркус Энинг, Кристиан Альманн, Марко Кутчер, бельгийцы Питер Девос, Грегори Вателе, Нильс Бруенсилс, французы Кевин Стаут, Роже Ив Бост, Жульян Эпайяр, ирландцы Бертрам Аллен, Денис Линч, Майкл Даффи, Марк Маклей, Кенни Дарраг, швейцарцы Мартин Фукс, Пиус Швицер, британцы Скотт Браш, Бен Майер, Уильян Уитакер, американки Лорен Хог, Лаура Краут.

Бессменное лидерство на протяжении нескольких этапов в Global Champions League удерживает сборная «Шанхай Свонс». После восьми этапов команда набрала 160 баллов. Вторую строчку турнирной таблицы занимает команда «Майами Селтикс» (148 баллов). Замыкает тройку лидеров «Мадрид Ин Моушн» (145 баллов).

Всадники и лошади CSIO 5* – Гестерен:

file:///C:/Users/tatia/Downloads/2019_CI_0011_S_S_01_masterlist%20(1).pdf

Всадники и лошади Лонжин Мастерс CSI 5* – Лозанна:

http://www.hippobase.com/EventInfo/Entries/CompetitorHorse.aspx?EventID=765

Всадники и лошади CSI 5* – Кашкайш

https://www.globalchampionstour.com/events/2019/cascais/riders-and-horses/