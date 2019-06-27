Монако принимает десятый этап LGCT и GCL

Турниры престижнейшей серии стали важной составляющей в календаре светской и спортивной жизни Монако наряду с Формулой-1 и мировом теннисным туром АТР Мастерс 1000. Правящий князь Альбер II будет приветствовать лучших всадников мира.

В этом году пять бывших победителей вернутся в Монако, чтобы снова попытать счастье подняться на высшую ступень пьедестала, а также завладеть заветным золотым билетом на Супер-Гран-При Longines Global Champions Tour. Это ирландец Шейн Брин, итальянцы Альберто Зорзи и Эмануэле Гаудиано, француз Кевин Стаут, катарский всадник Бассем Хассан Мохаммед.

После девятого этапа рейтинг LGCT возглавил бельгиец Питер Девос (206 баллов). Занимавший высшую строку турнирной таблицы на протяжении многих этапов, немец Даниэль Дойсер переместился на вторую позицию с 190 баллами. Действующий чемпион LGCT британец Бен Майер легко может поменяться местами и с бельгийцем, и с немцем, не участвующими в предстоящем турнире. Британский всадник в отличной форме, на прошлой неделе на этапе в Португалии, Бен Майер в седле Экспложн W взял серебро и резко продвинулся в рейтинге, набрав в общем счете 187 баллов.

Среди участников индивидуальных и командных турниров звезды мирового конкура: немцы Людгер Бербаум, Маркус Энинг, Марко Кутчер, Ханс-Дитер Дрехер, швейцарцы Мартин Фукс, Пуис Швицер, Пауль Эстерманн, австралийка Эдвина Топс-Александер, американки Лаура Краут, Джорджина Блумберг, британцы Уильям Уитакер, Эмили Моффит, голландцы Майкл ван дер Влойтен, Герко Шредер, Юр Вриелинг, шведы Хенрик фон Эккерман, Эвелина Товек, французы Жульян Эпайяр, Оливье Робер, бразильцы Юрий Мансур, Марлон Мондоло Затонелли.

По результатам состоявшихся этапов лидерство в Global Champions League перехватила команда «Лондон Найтс», выигравшая три этапа серии GCL (пятый этап в Мадриде, и два раза подряд на последних турнирах – в Стокгольме и Кашкайше). В общем счете лондонские рыцари набрали 172 балла. Удерживающая долгое время пальму первенства сборная «Шанхай Свонс» на данный момент на второй позиции (170 баллов). Третье место занимает «Мадрид ин Моушн» (162 балла). Всего один бал уступает ей сборная«Майами Селтикс» (161 балл). Замыкает пятерку лидеров команда «Сент-Тропе Пайрэтс» (157 баллов).

Всадники и лошади:

https://www.globalchampionstour.com/events/2019/monaco/riders-and-horses/