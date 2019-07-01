Майкл ван дер Влойтен – новый герой Монако. «Скандинавские Викинги» выиграли  этап GCL

Тридцать пять претендентов на престижнейший трофей, солидный денежный приз и золотой билет в плей-офф вышли на трассу финального испытания, выстроенную по проекту курс- дизайнера Франка Ротенбергера. Победители прежних Гран-при Монако и в этом году были готовы продублировать былой успех. Француз Кевин Стаут и катарский всадник Бассем Хассан Мохаммед беспрепятственно прошли в перепрыжку. Вчерашний победитель Гран-при Монако ирландец Шейн Брин в седле Ипсвич ван де Волсаккер тоже провел безошибочное выступление, но поймался на времени. Получив досадное штрафное очко, пара вылетела из финальной части турнира, остановившись на одиннадцатом привозом месте.

Всего десять спортивных пар вышли в перепрыжку. С двумя провалами пришли к финишу Кевин Стаут и Фор Джой ван’т Зоргвлиет HDC. Такой результат не позволил французу подняться выше десятого места. Его соотечественник Оливье Робер на Вангог ди Мас Гарнье сбил одну перекладину и занял седьмое место. Уступили ему по времени швейцарец Пауль Эстерманн на Лонд Пепси и бельгиец Вильм Вермеер в седле АйКью ван хет Стинтже (оба тоже получили по четыре штрафа за сбитые перекладины).

Шесть пар финального испытания были безупречны. Итальянка Лючия Ле Джейн Виццини в седле Лоро Пиана Филу де Мюз остановила стрелку секундомера на отметке в 38,05 секунды и стала шестой на турнире. Вошел пятерку лидеров немец Кристиан Кукук на Лимончелло ЭнТи. Всадник сделал ставку на точность, а не на скорость и завершил перепрыжку без штрафных за 37,10 секунды. Швед Хенрик фон Эккерманн на Товек Мэри Лу остановился в шаге от пьедестала. Пара чисто прошла трассу за 34,14 секунды.

Третье место занял француз Жульян Эпайяр на Южуал Суспект д’Ож. Время выполнения перепрыжки составило 33,52 секунды. Блестящее выступление провел Бассем Хассан Мохаммед в седле Гундера. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 33,12 секунды. Катарский всадник был в шаге от победы, пока не высветилось время после выступления Майкла ван дер Влойтена в Бовиль Зед. Победители завершили перепрыжку за 33,06 секунды.

Десятый этап GCL выиграла сборная «Скандинэвиэн Викингс». Победу команде принесли Гир Гулликсен в седле VDL Гроэп Кватро и Эвелина Товек, выступившая на двух лошадях: Далила де Помм и Уиннету де ля Хэмент Зед. Это единственная команда, закончившая первый раунд чисто. Во втором раунде «викинги» получили одно штрафное за превышение нормы времени. Второе место заняла сборная «Монако Асес», получившая восемь штрафных после двух испытаний. Третий результат показала команда «Доха Фальконс», набравшая десять штрафов.

Результаты Гран-при Монако:

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-global-champions-tour-of-monaco-monte-carlo/resultlist_15.html

Турнирная таблица LGCT:

https://results.hippodata.de/2019/1694/docs/lgct_ranking_after_monaco_2019.pdf

Результаты этапа GCL:

https://results.hippodata.de/2019/1694/docs/r60_r2.pdf

Турнирная таблица GCL:

https://results.hippodata.de/2019/1694/docs/gcl_ranking_after_monaco_2019.pdf