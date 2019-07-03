Сборная Германии по троеборью выиграла этап Кубка Наций. Майкл Юнг – номер один в Польше

Сборная Германии значительно вырвалась вперед и оставила ближайших преследователей: команды Великобритании и Нидерландов далеко позади. В индивидуальном зачете выиграл бывший номер один мирового рейтинга – немец Майкл Юнг верхом на Фишере Шимпанке FRH.

Всадники сборной Германии удерживали лидерство с начала до конца. Уже после турнира по выездке команда сделала уверенную заявку на победу. Этап Кубка Наций победители закончили с результатом в 90,40 очков. Занявшая второе место команда Великобритании набрала 122,50 очков. Замкнувшие тройку лидеров голландцы завершили турнир с 146,70 очками.

Майкл Юнг после турнира по выездке занимал вторую позицию, набирая 23,2 очка. Следующие испытания немецкий всадник провел ещё результативнее. После кросс-кантри, пара Майкл Юнг и Фишер Шимпанк FRH добавили всего два очка, а финальный турнир по конкуру победители провели без единой ошибки.

«Я очень счастлив тем, как прошло выступление, – сказал Майкл Юнг после своей победы. – Фишер Шимпанк – отличная лошадь! Погода была не самой лучшей, но он (Фишер прим. ред.) был очень сосредоточен и отлично отскакал».

Немецкий всадник выступает с Фишер Шимпанк FRH с февраля этого года и после каждых соревнований пара занимает достойное место на подиуме. В конце августа Майкл Юнг собирается провести чемпионат Европы в Лухмюлене именно с Фишером.

Второе место в индивидуальных соревнованиях занял британец Бен Хобдей, выступивший с Шедоу Мэн. Третью ступень подиума занял немецкий всадник Андреас Дибовски верхом на FRH Коррида. Бронзовые призеры завершили турнир с 28,8 очками, что на 0,10 балла больше, чем у британской пары.

Результаты в индивидуальном зачете:

http://strzegomhorsetrials.pl/en/

Результаты этапа Кубка Наций в командном зачете:

http://results.strzegomhorsetrials.pl/live/nationcup02.html