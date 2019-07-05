Париж правит бал на одиннадцатом этапе LGCT и GCL

В предстоящих соревнованиях Longines Paris Eiffel Jumping участвует лидер этого сезона бельгиец Питер Девос, набравший 206 баллов. Действующий чемпион LGCT британец Бен Майер (199 баллов) на второй позиции, пока у всадника нет заветного золотого билета на Супер Гран-при. Зато у следующих за ним в турнирной таблице, немца Даниэля Дойсера (190 баллов), а также победителя последнего Гран-при в Монако голландца Майкла ван дер Влойтена (168 баллов), бельгийца Нильса Бруенсилса (166 баллов), шведа Педера Фредриксона (160 баллов), француза Жульяна Эпайяра (141 балл) и дважды обладателя Гран-при в этом сезоне в Мадриде и Кашкайше швейцарца Мартина Фукса, уже есть путевки в Прагу на плей-офф. Завершающий топ-десятку рейтинга, голландец Барт Блес (126 баллов), тоже присоединится к героям нынешнего сезона на турнирах в Париже.

Столица Франции будет приветствовать титулованных всадников, которые сразятся в командных и индивидуальных турнирах, это Скотт Браш, Майкл Уитакер, Эмели Моффитт (Великобритания), Эдвина Топс-Александер (Австралия), Лоренцо де Лука, Альберто Зорзи (Италия), Малин Бариярд-Йонссон и Эвелина Товек (Швеция), Кристиан Альманн (Германия), Грегори Вателе, Жером Гери, Йос Верлой, (Бельгия), Шиан О’Коннор, Шейн Брин (Ирландия), Юр Вриелинг, Марк Хутзагер (Нидерланды), Маржи Голдштейн-Энгл, Джессика Спрингстин, Джорджина Блумберг.

Безусловно, лучшие французские конкуристы – хозяева соревнований постараются захватить престижный трофей на родном этапе. Среди участников Кевин Стаут, Симон Делестр, Оливье Робер, Филипп Розье, Пенелопа Лепрево, Роже Ив Бост, Эдвард Леви.

После десяти этапов Global Champions League турнирный рейтинг возглавляет сборная «Шанхай Свонс» (184 балла), на втором месте «Мадрид Ин Моушн» (181 балл), всего один бал уступает ей команда «Лондон Найтс». Четвертый результат у сборной «Монако Асес» (175 баллов), пятую строчку турнирной таблицы разделили две команды: «Майами Селтикс» и «Сент-Тропе Пайрэтс», набравшие по 172 балла, каждая.

Всадники и лошади:

https://www.globalchampionstour.com/events/2019/paris/riders-and-horses/