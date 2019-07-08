Кристиан Альманн – триумфатор в Париже. «Майами Селтикс» выиграли этап GCL

Пятизвездочный маршрут, выстроенный у подножия Эйфелевой башни, был спроектированместным курс-дизайнером Грегори Бодо. В главном испытании Гран-при Парижа 11-го этапаLongines Global Champions Tour приняли участие тридцать четыре спортивные пары. Только семь всадников пробились в перепрыжку.

Совсем не гладко прошло финальное испытание у ирландца Шейна Брина в седле Испвич ван деВолсфсаккер. С двенадцатью штрафными пара заняла седьмое призовое место. С одной сбитойперекладиной завершил перепрыжку голландец Марк Хутзайгер верхом на Стеррехоф’сКалимеро, это шестой результат турнира. Его соотечественница Ким Эммен в седле Делво сделаластавку на точность. Пара прошла трассу чисто, но не достаточно быстро. С результатом в 39,84секунды голландка вошла в пятерку лидеров Гран-при.

К счастью французской публики, до отказа заполнившей трибуны, два всадника принимающейстороны вышли в перепрыжку, это Пенелопа Лепрево верхом на Gfe Экскалибур де ла Тур Видальи Кевин Стаут верхом на Калево 2. Французские конкуристы не ударили в грязь лицом. Обе парыбыли собраны и точны, но увы, не сумели завладеть Гран-при Парижа.

Пенелопа Лепрево завершила испытание без ошибок за 39,29 секунды. Такой результат остановилвсадницу в шаге от пьедестала. Не позволил своим фанатам насладиться Марсельезой в роднойстолице и Кевин Стаут, занявший третье место. Француз верхом на Калево 2 остановил стрелкусекундомера на отметке в 37,25 секунды. На сорок три сотых секунды обошла его бельгийскаявсадница Селин Шунбрудт де Азеведо верхом на Шиппетте. Результат серебряных призеровсоставил 36,82 секунды. Более чем на секунду была быстрее пара победителей! КристианАльманн и Тэйк Э Чанс Он Ми Зед взлетели на первую ступень пьедестала за 35,60 секунды.

Победу сборной «Майями Селтикс» на парижском этапе Global Champions League принесли еевсадники Джессика Спрингстин верхом на RMF Зисили и Шейн Брин в седле Испвич ван деВолсфсаккер. Оба раунда всадники прошли чисто, но во втором испытании обе пары получили поодному штрафу за превышение нормы времени. Таким образом, с двумя штрафными командабеспрепятственно заняла первое место.

Второй результат показала сборная «Сент-Тропе Пайрэтс». Питер Девос, выступающий на двух лошадях Эспуар и Клэр Зед в двух раундах был безупречен, а вот его напарница по команде – австралийка Эдвина Топс-Александер верхом на Веронезе Тимджой ошиблась единожды. «Пираты» закончили турнир с четырьмя штрафными. На третьем месте – лидеры этого сезона «Шанхай Свонс». Сборная получила пять штрафных очков.

Результаты Гран-при Парижа

Результаты 11-этапа GCL

Турнирная таблица LGCT

Турнирная таблица GCL