Бразилия выиграла этап Кубка Наций. Гран-при Гестерена завоевал Майкл ван дер Влойтен

Второе место взяли представители принимающей стороны – голландцы. На третью ступень пьедестала поднялись испанцы, которые, как и победители, не входят в Первый европейский дивизион. Всего в соревнованиях приняло участие восемь сборных, пять из них сражались за квалификационные баллы, но были потеснены гостями турнира.

Победу сборной Бразилии принесли ее представители Марлон Модоло Затонелли в седле Сирен де ля Мотт, Педро Жункера Мулаерт на Се Дорижке, Филипе Амарал на Жерманико Т и Педро Венис верхом на Кабри де Лисле. Первый раунд бразильцы закончили с четырьмя штрафными. Это был лучший результат турнира, у других сборных ошибок было много. Второй раунд бразильские всадники также провели уверенно и точно. Только один провал допустил Педро Жункера Мулаерт, а участие Педро Вениса уже не понадобилось. Даже с восьмью итоговыми штрафными сборная с лихвой опередила преследователей.

На родном этапе голландская сборная взяла серебро. После двух раундов команда набрала 16 штрафных. Испанцы, закончившие испытания с 28 штрафами, тем не менее по результату оказались лучше немцев, шведов, бельгийцев, японцев и австрийцев, собравших увесистый урожай сбитых перекладин.

После четырех этапов Кубка Наций ситуация с лидерами не изменилась, в счете продолжает вести сборная Франции, набравшая 260 баллов. На второй позиции действующие чемпионы – бельгийцы (245 баллов). Третье место занимает команда Швейцарии (180 баллов).

Гран-при CSI5* Гестерина, к радости местной публики, завоевал Майкл ван дер Влойтен. Свою победу голландец одержал в седле 11-летней кобылы Дана Блю. Из пятидесяти соискателей на высшую награду только восьми спортивным парам удалось пройти в перепрыжку. Четыре чистых результата показали всадники в финальном испытании.

Всего в шаге от пьедестала остановилась немка Янне-Ф Мейер-Зиммерман верхом на Бутнерсе Минимакс. Пара пришла к финишу за 44,92 секунды. Почти на секунду быстрее был голландец Кевин Йохемс верхом на Кристелло, его результат составил 43,82 секунды, это третье место на турнире. Действующая чемпионка мира, победительница ВКИ-2018 немка Симоне Блюм в седле своей звездной лошади DSP Алис заняла второе место. Пара прошла маршрут безупречно за 43,29 секунды. Невероятную скорость в перепрыжке набрали Майкл ван дер Влойтен и Дана Блю, пара прилетела к финишу за 41,89 секунды.

Результаты четвертого этапа Кубка Наций

Результаты Гран-при CSI5* Гестерина