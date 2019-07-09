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Бразилия выиграла этап Кубка Наций. Гран-при Гестерена завоевал Майкл ван дер Влойтен
Нидерланды провели четвертый этап Кубка Наций для Первого европейского дивизиона. Для сборной Бразилии турнир не носил отборочного характера, но это не помешало команде обойти европейцев!
Второе место взяли представители принимающей стороны – голландцы. На третью ступень пьедестала поднялись испанцы, которые, как и победители, не входят в Первый европейский дивизион. Всего в соревнованиях приняло участие восемь сборных, пять из них сражались за квалификационные баллы, но были потеснены гостями турнира.
Победу сборной Бразилии принесли ее представители Марлон Модоло Затонелли в седле Сирен де ля Мотт, Педро Жункера Мулаерт на Се Дорижке, Филипе Амарал на Жерманико Т и Педро Венис верхом на Кабри де Лисле. Первый раунд бразильцы закончили с четырьмя штрафными. Это был лучший результат турнира, у других сборных ошибок было много. Второй раунд бразильские всадники также провели уверенно и точно. Только один провал допустил Педро Жункера Мулаерт, а участие Педро Вениса уже не понадобилось. Даже с восьмью итоговыми штрафными сборная с лихвой опередила преследователей.
На родном этапе голландская сборная взяла серебро. После двух раундов команда набрала 16 штрафных. Испанцы, закончившие испытания с 28 штрафами, тем не менее по результату оказались лучше немцев, шведов, бельгийцев, японцев и австрийцев, собравших увесистый урожай сбитых перекладин.
После четырех этапов Кубка Наций ситуация с лидерами не изменилась, в счете продолжает вести сборная Франции, набравшая 260 баллов. На второй позиции действующие чемпионы – бельгийцы (245 баллов). Третье место занимает команда Швейцарии (180 баллов).
Гран-при CSI5* Гестерина, к радости местной публики, завоевал Майкл ван дер Влойтен. Свою победу голландец одержал в седле 11-летней кобылы Дана Блю. Из пятидесяти соискателей на высшую награду только восьми спортивным парам удалось пройти в перепрыжку. Четыре чистых результата показали всадники в финальном испытании.
Всего в шаге от пьедестала остановилась немка Янне-Ф Мейер-Зиммерман верхом на Бутнерсе Минимакс. Пара пришла к финишу за 44,92 секунды. Почти на секунду быстрее был голландец Кевин Йохемс верхом на Кристелло, его результат составил 43,82 секунды, это третье место на турнире. Действующая чемпионка мира, победительница ВКИ-2018 немка Симоне Блюм в седле своей звездной лошади DSP Алис заняла второе место. Пара прошла маршрут безупречно за 43,29 секунды. Невероятную скорость в перепрыжке набрали Майкл ван дер Влойтен и Дана Блю, пара прилетела к финишу за 41,89 секунды.
Результаты четвертого этапа Кубка Наций