Мартин Фукс победил на Гран-при в Кашкайше, а Гудрут Паттеет – в Лозанне

Трасса Гран-при Кашкайша (Эшторила) была построена по проекту немецкого курс-дизайнера Франка Ротенберга на берегу Атлантического океана. На штурм финального маршрута вышли тридцать четыре спортивные пары. Красивый, безошибочный конкур продемонстрировали одиннадцать участников, сумевших пройти замысловатую трассу без единой ошибки.

Все перекладины остались на своих местах после выступления половины участников перепрыжки (шестерым удалось сохранить нули на табло штрафных). Быстрее всех были Мартин Фукс и Чаплин, завершившие испытание за 37,64 секунды. На втором месте британец Бен Майер верхом на Экспложн W, время прохождения маршрута составило 38,09 секунды. Третий результат показал ирландец Майкл Даффи на Муллангдрине Тач зе Старс. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 38,58 секунды.

«Моя лошадь Чаплин всегда в своей тарелке на больших трассах, и сегодня он был потрясающим. Вся моя семья здесь, сегодня также день рождения моей мамы, поэтому я надеюсь, что все счастливы после этой победы, – сказал Мартин Фукс на пресс-конференции. – Я видел перепрыжку Бена Майера, и планировал сделать шаг меньше между препятствием номер два и три, а также повернуть перед двойником. Поскольку я заметил, что Маркусу (Энингу прим. ред.) там удалось быть быстрее Бена, это и придало мне уверенность. Чаплин был так быстр! Экспложн тоже (лошадь Бена Майера, прим. ред.), но удача сегодня была на моей стороне! К тому же, у меня было преимущество, я вышел на трассу последним. Чаплин немного отдохнет, я поеду в Монте-Карло с Клуни».

Кстати, эти же герои: Бен Майер на Экспложн W и Мартин Фукс с двумя лошадьми – Чаплин и Чика Би Зед принесли победу своей сборной «Лондон Найтс» на этапе Global Champions League. Всадники чисто провели оба раунда соревнований. Второе место заняла команда «Валкенсвард Юнайтед» и ее всадники Маркус Энинг и Бертрам Аллен. Третий результат показала сборная «Пэрис Пантерс», за которую выступили Дарраг Кенни и Грегори Вателе.

Престижнейшая серия турниров Лонжин Мастерс CSI5* в этом году впервые провела этап в Лозанне. В испытании на скорость Longines Speed Challenge победу одержал итальянский всадник Эмануэле Гаудиано в седле Карлотты. Пара показала результат в 61,04 секунды. Номер один мирового рейтинга – швейцарец Стив Герда в седле Ивиты занял второе место (62,16 секунды). Француз Филипп Розье на Кристалло А LM стал третьим (62,42 секунды).

Финальный Гран-при Лонжин Мастерс CSI5* Лозанны выиграла бельгийка Гудрут Паттеет верхом на Сии Кост Пибблес Зед. Пара показала результат в 37,78 секунды.

Из сорока трех участников турнира, только семерым удалось пройти в перепрыжку. Чистые результаты финального испытания удались пятерым. На втором месте итальянка Джулия Мартиненго Маркет на Эльзасе (38,45 секунды). Третий результат показал Николя Филиппаертс в седле Катанги Дингесхов (39,63 секунды).

Результаты Гран-при Кашкайша (Эшторила)

Результаты 9 этапа GCL

Результаты Гран-при Лонжин Мастерс CSI5* Лозанны: