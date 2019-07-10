Пятый этап Кубка Наций проходит в Фальстербо

В предстоящих соревнованиях участвует восемь сборных. Входящие в дивизион номер один команды Австрии, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Швеции будут сражаться за квалификационные баллы. Для Дании и США турнир не носит оборочного характера.

После четырех этапов лидируют французы, набравшие 260 баллов. Вторую строчку в турнирной таблице занимают бельгийцы (245 баллов). На третьей позиции сборная Германии (195 баллов). Французская сборная может только укрепить свое лидерство, поскольку ближайшие преследователи пропускают предстоящий турнир. Наставник французской команды Тьерри Помель рассчитывает на своих всадников Эдуарда Леви, Оливье Робера, Матье Билло, Эмерика Жоржа.

Пропустившая два последних этапа, сборная Швейцарии, собирается резко продвинуться в рейтинге. На данный момент команда на четвертой позиции со 180 баллами. Тренер сборной Энди Кистлер выставляет на передовую «тяжелую артиллерию». За страну будут сражаться лучшие всадники: номер один мирового конкура Стив Герда и его партнеры по команде Пауль Эстерманн, Бит Мадли, Никлаус Рутчи.

Сборная Нидерландов в этом сезоне провела только два турнира и остановились на шестом месте (150 баллов). Сильнейшие всадники страны среди участников предстоящих соревнований: Харри Смолдерс, Эрик ван дер Влойтен, Фрэнк Шуттерт, Барт Блис. Стоит изменить положение и итальянцам, занимающим предпоследнее место в турнирной таблице. В итальянской команде Лука Мария Монета, Паоло Панини, Лука Марзиани, Эмилио Бикоччи, Бруно Кимирри.

Не самым активным образом выступает команда Швеции. Сборная принимающей стороны провела только один этап и сейчас в аутсайдерах. Родные стены помогут шведам продвинуться вперед. Тем паче, в составе только звезды конкура: Педер Фредриксон, Малин Барийярд, Ирма Карлссон, Стефани Хомен.

Первые конные турниры прошли в Фальстербо в двадцатых годах прошлого века. А пятьдесят лет назад здесь прошло первое Дерби, давшее начало турнирам высшей категории. В настоящее время престижнейшее конное шоу Фальстербо включает несколько десятков различных испытаний по конкуру, выездке, проводятся соревнования для юниоров. В предстоящих турнирах CDIO5*/CDI3* принимают участие 32 всадника. Среди них звезды первой величины: швед Патрик Киттель, голландец Ханс Питер Миндерхуд, датчанин Даниэль Башманн, немец Фредерик Вандрес. Россию на соревнованиях представит Елизавета Орехова.

Всадники и лошади