Шантийи проводит 12-й этап LGCT и GCL

После одиннадцатого этапа первенство в Longines Global Champions Tour продолжает удерживать бельгиец Питер Девос (224 балла). Лидер уже прибыл в Шантийи и готов не только остаться на вершине рейтинга, но и серьезно оторваться от своих преследователей. Немецкий всадник Даниэль Дойсер и британец Мен Майер разделяют вторую строчку турнирной таблицы. Даниэль Дойсер пропускает предстоящий турнир, а значит, для англичанина открывается прекрасная возможность продвинуться вперед.

Его соотечественник Скотт Браш (145 баллов), занимающий седьмое место, пока не является обладателем золотого билета в плей-офф. С лучшими лошадьми британский всадник выйдет на манеж в Шантийи. Всего три балла уступает ему опытный титулованный немецкий конкурист Маркус Энинг (142 балла). Всадник уже на турнире и готов к бою. Повторить успех жаждут и вчерашние герои – обладатели Гран-при Шантийи: немец Людгер Бербаум, и бельгийцы Николя Филиппаертс и Грегори Вателе. Это звездное трио тоже среди участников.

На прошлой неделе на родном этапе в Париже французы дрались как львы за Гран-при. Но вынуждены были уступить главный трофей немцу Кристиану Альманну. Хозяева соревнований – Кевин Стаут занял третье место, а Пенелопа Лепрево остановилась в шаге от пьедестала, на четвертой позиции. Попыткой номер два станет предстоящий домашний этап в Шантийи. К Стауту и Лепрево присоединятся лучшие всадники страны. Французский триколор защитят Симон Делестр, Роже Ив Бост, Жульян Эпайяр, Николя Делмотт, Алексис Дерубо.

Среди участников сильнейшие конкуристы мира: Эдвина Топс-Александер (Австралия), Кристиан Альманн, Марко Кутчер, Кристиан Кукук (Германия), Бертрам Аллен, Майкл Даффи, Драаг Кенни, Марк Маклей, Шейн Брин (Ирландия), Альберто Зорзи (Италия), Герко Шродер, Леопольд ван Астен (Нидерланды), Эдуардо Альварес Азнар (Испания), Хенрик фон Эккерман (Швеция), Джейн Ричард Филипс, Пиус Швицер (Швейцария), Эмили Моффит, Майкл Уитакер, Уильям Уитакер (Великобритания), Джорджина Блумберг, Маржи Голдштейн-Энгл, Лорен Хог, Лора Краут, Спенсер Смит (США).

Соревнования пройдут в роскошном поместии Шантийи на арене с естественным травяным покрытием напротив исторических конюшен, окруженных парками и садами. Фонон турниров станет изысканный замок Шантийи. Это культовое место, где проходят элитные соревнования, потрясающие конные шоу и демонстрации по выездке. В Шантийи состоялся первый французский Дерби.

В Global Champions League возглавляет рейтинг сборная «Шанхай Свонс» (205 баллов). После блестящей победы в Париже команда «Майами Селтикс» поднялась на второе место (202 балла). Третью строчку турнирной таблицы занимает сборная «Сент-Тропе Пайрэтс» (197 баллов), далее, на четвертой позиции команда «Мадрид Ин Моушн» (195 баллов). Замыкает пятерку лидеров «Лондон Найтс» (188 баллов).

Всадники и лошади