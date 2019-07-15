Дарраг Кенни – вырвал у французов Гран-при в Шантийи. «Берлинские Орлы» взяли этап GCL

На трассу Гран-при двенадцатого этапа LGCT, вытроенную по проекту знаменитого Ульяно Веццани, вышли тридцать четыре спортивные пары. Для французских конкуристов после парижского этапа, где победу взял немец Кристиан Альманн, предстоящий бой стал своего рода реваншем. После сложнейшего испытания в основной части соревнования в перепрыжку прорвались шесть участников. Как и в Париже неделю назад, в лидеры вырвались те же французские всадники: Пенелопа Лепрево верхом на Ванкувер де Ланкор и Кевин Стаут в седле Урхелии Люттербах. Казалось, родная публика могла с уверенностью рассчитывать на Марсельезу.

На финальной стадии соревнований все претенденты на главный приз были предельно точны и собраны. Единожды ошибся только бельгиец Грегори Вателе в седле MJT Невадос Эс и занял шестое призовое место. Пятерка лидеров была безупречна! Все прошли маршрут без единой сбитой перекладины и на отличных скоростях. Бельгийский всадник Кристоф Вандершасселт верхом на Идентити Витсероел пришел к финишу за 39,80 секунды, это станет пятым результатом турнира. Его соотечественник Николя Филлипаертс верхом на Эйч энд Эм Чилли Уилли был самым успешным из команды «красных дьяволов» и поднялся на третью ступень пьедестала, закончив перепрыжку за 38,13 секунды.

Французские конкуристы блестяще провели турнир. Пенелопа Лепрево остановила стрелку секундомера на отметке 38,08 секунды и заняла второе место. Француженка уступила победителю Даррагу Кенни всего пять десятых секунды. Ирландец прилетел к финишу за 37,54 секунды. Кевин Стаут остановился в шаге от пьедестала, завершив выступление за 38,38 секунды.

«Честно говоря, я думал, что в итоге буду побежден», – сознался после выступления Дарраг Кенни. – Я знал, что мне нужно ускориться, потому что всадники, которые шли за мной, действительно быстрые. Приблизившись к последнему препятствию, мне не доставало расстояния и оставалось только надеяться, что он (Балу дю Ревентон прим. ред.) безошибочно справится с этим, что он сделал! Балу – удивительная лошадь, всегда хочет выступать без ошибок. Он полностью отдает себя каждый раз. В прошлом году он научился скорости, и это дает свои плоды».

Этап GCL выиграла команда «Берлин Иглс», победу взял немецкий дуэт Кристиан Кукук верхом на Лимончелло ЭнТи и Людгер Бербаум в седле Кул Филинг. Орлы были на высоте! Ни единой ошибки после первого раунда, ни после второго. Второе место заняла сборная «Валкенсвард Юнайтед» и ее всадники Маркус Энинг в седле Комм Иль Фо и Бертрам Аллен, выступивший с двумя лошадьми Харлей VD Бисшоп и Молли Малон V. Команда получила четыре штрафных. Третий результат показала сборная «Лондон Найтс» за которую сражались Эмили Моффит на Уиннинг Гул, Бен Майер в седле Экспложн W, Николя Филиппаертс верхом на Эйч энд Эм Чилли Уилли. «Рыцари» тоже завершили этап с четырьмя штрафными очками, но проиграли сборной «Валкенсвард Юнайтед» по времени.

Результаты Гран-при Шантийи

Турнирная таблица LGCT

Результаты этапа GCL

Турнирная таблица GCL