Шведы разгромили всех в родном Фальстербо

Свои законы диктовали шведы у себя дома и не позволили «чужакам» вывезти главные трофеи из Фальстербо. В этом сезоне сборная Швеции, входящая в Первый европейский дивизион, вступила в игру с заметным опозданием. Домашний этап стал первым, в котором команда приняла участие. И сразу же впечатляющая победа звездной сборной под руководством тренера Хенрика Анкакрона.

В этапе Кубка Наций приняли участие восемь сборных. Ошибок было предостаточно уже в первом раунде. Только шведы провели стартовое испытание без штрафных. Три чистых результата показали Педер Фредриксон в седле Эйч энд Эм Олл Ин, Стефани Холмен верхом на Флип’с Литтл Спарроу и Малин Барьярд-Джонссон на Эйч энд Эм Индиана. Допустивший один провал Фредерик Йонссон на Колд Плей, получил четыре штрафных, которые не пошли в зачет. Второй раунд не задался у Стефани Холмен, всадница получила двенадцать штрафных. К счастью, товарищи по команде лихо исправили положение. Вновь чисто прошли испытание Педер Фредриксон и Малин Барьярд-Джонссон. Единожды ошибся Фредерик Йонссон, а значит результат Стефани Холмен не был принят в расчет. С четырьмя штрафами шведы обержали победу. Всадники сборной на радостях «выбросили» собственного тренера Хенрика Анкакрона в реку под восторженные овации своих болельщиков.

Швейцарская команда заняла второе место с пятью штрафными, набранными в первом раунде. Чисто выступил только Пауль Эстерманн на Лорде Пепси. За превышение нормы времени одним штрафным был наказал Никлаус Рутчи на Кардано CН. Стив Герда верхом на Альбфурен’с Бьянке получил четыре штрафа за сбитую перекладину, а выступление Бит Мандли на Дзари, также единожды ошибившемся, не пошло в зачет. Во втором раунде швейцарцы выложились по полной и не прибавили ни одного штрафа. Третье место заняла команда Италии, окончившая турнир с девятью штрафными после двух турниров.

Гран-при Фальстербо прошел в два гита с последующей перепрыжкой. Тринадцать спортивных пар, показавших лучшие результаты прошли во второе испытание. Семь всадников сумели сохранить нули на табло штрафных во всех испытаниях! Но самой скоростной парой Гран-при стали Педер Фредриксон и Эйч энд Эм Олл Ин, окончивших передпрыжку за 42,55 секунды. Занявший второе место итальянец Эмилио Бикокки верхом на Эвита SG Z уступил победителю две десятых секунды. Серебряные призеры остановили стрелку секундомера на отметке в 42,79 секунды. Третье место занял французский всадник Матье Билло в седле Кель Филу 13, показавший результат в 44,05 секунды.

Результаты пятого этапа Кубка Наций

Турнирная таблица Кубка Наций Первого европейского дивизиона

Результаты Гран-при Фальстербо